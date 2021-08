UE usuwa sześć krajów z listy "bezpiecznych podróży"

Kraje Unii Europejskiej uzgodniły w poniedziałek, że usuną Stany Zjednoczone, Izrael, Kosowo, Liban, Czarnogórę i Macedonię Północną z unijnej listy "bezpiecznych podróży", co oznacza, że obywatele tych krajów będą podlegać ściślejszym kontrolom dotyczącym COVID-19 na granicach UE.

Lista ma na celu ujednolicenie zasad podróżowania w całej Unii, chociaż nie wiąże poszczególnych krajów członkowskich, które mają swobodę w ustalaniu własnej polityki granicznej. Jest sukcesywnie aktualizowane w oparciu o najnowsze dane dotyczące zachorowań na COVID-19.

Różne traktowanie USA

Jak wskazuje Reuters, już niektóre kraje UE, takie jak Niemcy i Belgia, klasyfikują Stany Zjednoczone jako oznaczone na czerwono, co oznacza wymóg testów i kwarantanny, podczas gdy dla Francji i Holandii Stany Zjednoczone są klasyfikowane jako kraj bezpieczny, jeśli chodzi o kwestie pandemiczne.

Wykaz UE obejmuje obecnie 17 krajów, w tym Kanadę, Japonię i Nową Zelandię.

Unia Europejska nadal wpuszcza na swoje terytorium większość odwiedzających spoza UE, którzy są w pełni zaszczepieni, chociaż w niektórych krajach obowiązują testy i okres kwarantanny, w zależności od kraju przybycia do UE.

Brytyjska "zielona lista"

W czwartek siedem państw i terytoriów (Kanadę, Danię, Finlandię, Litwę, Szwajcarię, Liechtenstein oraz portugalski archipelag Azorów) dodano na brytyjską "zieloną listę" podróżną – krajów, do których można jeździć bez kwarantanny po powrocie, niezależnie od szczepień. Wbrew spekulacjom mediów nie ma w tej grupie Polski, która znalazła się na "żółtej liście".

Do krajów z "żółtej listy" bez kwarantanny po powrocie mogą wyjechać osoby w pełni zaszczepione, ale też muszą wykonać takie same testy. Osoby niezaszczepione w przypadku wyjazdu do krajów z "żółtej listy" muszą odbyć 10-dniową kwarantannę w domu i wykonać trzy testy – jeden przed powrotem i dwa po (lub trzy, jeśli chcą skrócić kwarantannę).

