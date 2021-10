Austria: Kanclerz Sebastian Kurz rezygnuje. W tle zarzuty korupcyjne

Sebastian Kurz i dziewięciu innych polityków zostało objętych dochodzeniem policji po akcji służb w wielu ośrodkach powiązanych z jego konserwatywną Partią Ludową ÖVP.

Polityk konsekwentnie zaprzecza twierdzeniom, że za rządowe pieniądze kupił przychylne artykuły w jednym z tabloidów. Kurz zaproponował ministra spraw zagranicznych Alexandra Schallenberga na stanowisko kanclerza kraju.

– To, co jest teraz potrzebne Austrii, to stabilność. Aby rozwiązać impas polityczny, chcę odsunąć się na bok, aby zapobiec chaosowi – powiedział Kurz w sobotę, jednocześnie zapowiadając, że pozostanie liderem swojej partii i nadal będzie zasiadał w parlamencie.

Kryzys polityczny

Podejrzenia pod adresem Kurza doprowadziły jego koalicyjny rząd na skraj upadku. Zieloni, którzy wspólnie z ÖVP tworzą rząd, twierdzą, że Kurz nie nadaje się już do pełnienia funkcji kanclerza. Politycy tej partii rozpoczęli rozmowy z partiami opozycyjnymi, które zapowiadały głosowanie nad wotum nieufności wobec kanclerza w przyszłym tygodniu.

Wicekanclerz i lider Zielonych Werner Kogler z zadowoleniem przyjął rezygnację Kurza i wskazał, że byłby skłonny współpracować z Schallenbergiem, mówiąc, że łączą ich „bardzo konstruktywne” relacje.

Kariera Kurza

Kurz został liderem ÖVP w maju 2017 r. i poprowadził swoją partię do zwycięstwa w wyborach w tym samym roku – w wieku 31 lat stał się jednym z najmłodszych na świecie demokratycznie wybranych szefów rządów.

Zarzuty korupcyjne dotyczą okresu między 2016 a 2018 r., kiedy to podejrzewano, że fundusze ministerstwa finansów zostały wykorzystane do manipulowania sondażami opinii publicznej na korzyść ÖVP, które zostały następnie opublikowane w gazecie.

Chociaż żaden dziennik nie został wymieniony przez prokuratorów, brukowiec Oesterreich opublikował w środę oświadczenie, w którym zaprzeczał doniesieniom mediów, że otrzymał pieniądze podatników w zamian za opublikowanie korzystnych sondaży dla rządzącej partii.

