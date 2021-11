Awantura podczas meczu Legii. Dwunastu policjantów zostało rannych

Legia Warszawa przegrała w czwartek kolejne spotkanie w ramach rozgrywek Ligii Europy. Zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego uległ na wyjeździe ekipie Leicester 3-1 i obecnie zajmuje ostatnie miejsce w grupie C z dorobkiem sześciu punktów. Prezes stołecznego klubu przeprosił za fatalne wyniki zespołu.

Awantura podczas spotkania

W trakcie drugiej połowy spotkania doszło do awantury, którą zdaniem brytyjskich mediów wywołali kibice Legii Warszawa.

"Tuż po upływie godziny gry około 30 rac zostało odpalonych jednocześnie w sektorze gości, gdzie znajdowało się ponad 1000 kibiców. W miarę jak dym wypełniał King Power Stadium, grupy kibiców Legii zaczęły zbliżać się do kibiców City na trybunie wschodniej, prowokując policję" – informuje portal LeicestershireLive.



Portal podaje, że doszło do starć pomiędzy kibicami obu drużyn, w wyniku których ucierpiało 12 funkcjonariuszy brytyjskiej policji. Część z policjantów trafiła do szpitala.

„Dwóch zostało opatrzonych w szpitalu, jeden z powodu wstrząśnienia mózgu, drugi doznał złamania nadgarstka" – napisała policja w wydanym w piątek przed południem komunikacie.



Policja dodaje, że siedem osób zostało zatrzymanych, a „wiele osób” usunięto ze stadionu. Policja zamierza prowadzić pełne dochodzenie w tej sprawie, aby sprawców zamieszek postawić przed sądem.

Dziennik ''The Times'' informuje, że policja była dobrze przygotowana, a fani warszawskiego zespołu byli bardzo agresywni.

„Fani Legii wymierzali ciosy w stronę policjantów, a niektórzy z nich odpowiedzieli pałkami. Ostatecznie sytuacja się uspokoiła, ale kibice Leicester, którzy zdecydowali się pozostać po końcowym gwizdku, zostali poinformowani przez spikera z King Power Stadium o konieczności szybkiego opuszczenia stadionu dla ich bezpieczeństwa i ochrony" – czytamy na łamach gazety.





Nagrania z trybun

W sieci pojawiły się nagrania wideo z zamieszek. Widać na nich jak część kibiców z Polski, próbuje przedostać się do sektora zajmowanego przez kibiców gospodarzy.

