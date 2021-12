Hiszpania zmaga się z Omikronem. Padł rekord zakażeń

Resort zdrowia stwierdził, że nienotowane wcześniej liczby zachorowań to efekt wzbierającej fali zakażeń wariantem Omikron koronawirusa. Według szacunków ministerstwa w środę rano na 100 tys. obywateli przypadało już 1360 przypadków infekcji koronawirusem. Ta liczba również jest rekordowa.

W całym kraju potwierdzono już łącznie ponad 6 mln zakażeń koronawirusem, a także 89,2 tys. zgonów wskutek zachorowania na Covid-19.

W środę rano służby medyczne regionów informowały, że rejestruje się coraz więcej przypadków infekcji. W czterech wspólnotach autonomicznych kraju potwierdzono nienotowane od początku pandemii liczby dobowych zakażeń: w Galicji, Aragonii, Kantabrii oraz w regionie Nawarry.

Po południu w środę spodziewane jest spotkanie władz służb medycznych wszystkich wspólnot autonomicznych Hiszpanii, podczas którego powinny zapaść decyzje m.in. o wprowadzeniu obostrzeń dotyczących uczestnictwa w masowych wydarzeniach sportowych.

Planowane jest również skrócenie czasu trwania przymusowej kwarantanny dla zakażonych z 10 do pięciu dni.

Rząd poparł lokalne restrykcje

Rząd Pedro Sancheza poparł we wtorek wprowadzane na poziomie wspólnot autonomicznych Hiszpanii restrykcje przeciwepidemiczne. W kilku regionach tego kraju, w tym w Katalonii, zanotowano podczas ostatniej doby rekordową liczbę infekcji koronawirusem.

Jak powiedziała podczas wtorkowej konferencji prasowej w Madrycie rzeczniczka rządu i minister ds. polityki terytorialnej Isabel Rodriguez, centrolewicowy gabinet w pełni popiera ogłaszane przez rządy wspólnot autonomicznych obostrzenia.

– Jesteśmy zaniepokojeni nasileniem się w naszym kraju pandemii – dodała przedstawicielka rządu, który podczas wzbierającej szóstej fali pandemii w Hiszpanii wprowadził jedynie nakaz noszenia maseczek ochronnych.

Wypowiedź rzeczniczki rządu ma związek z ogłoszonym w poniedziałek porozumieniem sześciu regionów z północnej Hiszpanii, które zdecydowały się ograniczyć nocne godziny pracy placówek gastronomii i rozrywki.

We wtorek rząd wspólnoty autonomicznej Galicji na północnym zachodzie ogłosił, że od 31 grudnia do 18 stycznia wprowadza zakaz wpuszczania do lokali gastronomicznych i rozrywkowych gości po północy. Wyjątek ma stanowić noc sylwestrowa, kiedy można będzie się bawić do godz. 3.

