"Katolicki" gubernator liberalizuje dostęp do aborcji. "Nie mogę odmawiać usług medycznych"

Demokrata Phil Murphy, pełniący funkcję gubernatora stanu New Jersey (po wcześniejszym wyrażeniu słownego poparcia) podpisał ustawę, która uznaje zabijanie nienarodzonych za „fundamentalne prawo zawarte w Konstytucji”.

Gubernator: Promowanie aborcji nie stoi w sprzeczności z byciem katolikiem

Polityk uznał, że nowe przepisy liberalizujące dostęp do aborcji nie kolidują w żaden sposób z deklarowaną przez niego czynną przynależnością do Kościoła katolickiego. „Oparłem się na mojej wierze, by głosić i wzmacniać wiele z moich najgłębszych wartości” – mówił gubernator.

Ustawa kodyfikuje „prawo” do „wolności wyboru reprodukcyjnego”, w tym dostęp do „przerwania ciąży” i antykoncepcji. Wszystkie inne akty prawne mają być dostosowane do nowych regulacji.

Przed konsekwencjami ustawy ostrzegała lokalna konferencja biskupów jeszcze przed jej podpisaniem. „Umożliwiłoby to aborcję w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, aż do urodzenia”, jak również umożliwiłoby „pracownikom służby zdrowia niebędącym lekarzami wykonywanie usług aborcyjnych” i potencjalnie „zmusiłoby pracowników opieki zdrowotnej w New Jersey, którzy wyrażają zastrzeżenia moralne, religijne lub etyczne, do wykonywania lub uczestniczenia w aborcjach” – czytamy w oświadczeniu.

Relatywizacja zbrodni aborcji

Phil Murphy, podobnie jak inni proaborcyjni politycy, dla usprawiedliwienia swoich działań niezgodnych z nauką Kościoła dokonał próby relatywizacji zbrodni aborcji. „Każdy z nas może mieć własne, głęboko odczuwalne poglądy i nadal szanować zdolność każdej osoby do podejmowania własnych decyzji” – oświadczył. Polityk powołał się przy tym na przypadek liberalnego duchownego, który popiera zabijanie dzieci nienarodzonych.

- W zeszłym tygodniu wielebny Pat Conroy, jezuicki ksiądz, który przez 10 lat służył jako kapelan Izby Reprezentantów, mówił dla Washington Post o byciu zwolennikiem wyboru i katolikiem, takim jak ja. I powiedział, cytuję ojca Conroy: „Dobry katolik w naszym systemie może powiedzieć, że kobiety w naszym systemie mają to konstytucyjne prawo, naszym zadaniem jako współchrześcijan lub jako katolików jest umożliwienie im zoptymalizowania ich zdolności do dokonania wyboru – przekonywał gubernator New Jersey.

