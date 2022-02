"Akcje odwetowe". Łukaszenka grozi Litwinom. Wspomniał też o Polsce

Białoruski prezydent, cytowany przez agencję Biełta, powiedział, że jeżeli Litwa odmówi tranzytu towarów przez swoje terytorium, to "białoruski rząd powinien zastosować szereg środków odwetowych".

– Jeżeli nie zechcą wpuścić naszego ładunku do portu i go przeładować, to mają do tego prawo, ale jeśli tak się stanie, to dosłownie w ciągu kilku dni powinny zostać wdrożone środki, na które się umawialiśmy – stwierdził Łukaszenka.

Spór Białoruś-Litwa

W styczniu tego roku litewskie koleje miały poinformować o wstrzymaniu tranzytu. Wcześniej rząd w Wilnie uznał kontrakt z Białorusinami za "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego".

– Chcę tylko, żeby Litwini to zrozumieli. Zaczęli mnie o wszystko obwiniać. Chcę jeszcze raz podkreślić: nie inicjujemy żadnych procesów, które prowadzą do klinczu z Litwą, Łotwą, Polską czy Ukrainą. Nie potrzebujemy tego – mówił Aleksander Łukaszenka. Jednocześnie polityk twierdził, że "nie zależy mu zbytnio na zachowaniu twarzy", bo to inne kraje "powinny ratować wizerunek".

Białoruski przywódca oznajmił również, iż jest gotowy na negocjacje. Jednak podkreślił: "Jeśli nadal będą na nas naciskać, skorzystamy z planu, który mamy. Ostrzegałem ich. Litwini, Polacy i obywatele innych państw powinni zrozumieć, że po prostu odpowiadamy na te wyzwania".

Obawy przed agresją

W poniedziałek arcybiskup Rygi Zbigniew Stankiewicz stwierdził, że "jeśli Władimir Putin zaatakuje Ukrainę, to my – kraje bałtyckie – jesteśmy następni, a potem także Polska". – Jeśli nie będzie dialogu, będzie to bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do sytuacji wojennej – przyznał.

Hierarcha wyraził obawę przed prowadzeniem przez Rosję wojny hybrydowej, która będzie krok po kroku obejmować kolejne państwa.

Prymas Łotwy podjął ten temat w ramach sobotnich obchodów święta Karola Wielkiego, któremu towarzyszyła modlitwa o jedność Europy i refleksja na temat europejskiego dziedzictwa.

