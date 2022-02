Wielka Brytania rezygnuje z podawania codziennych bilansów zakażeń i zgonów na COVID-19

Informację podał w środę dziennik "The i", powołując się na źródło rządowe. "Premier (Boris Johnson) zaznaczył Wielkanoc jako ostateczny termin, w którym codzienne statystyki na temat Covid-19 przestaną być opublikowane w ich obecnej formie. W idealnej sytuacji, jeśli obecny trend spadkowy w liczbie zgonów będzie trwał, przyspieszy on ten termin" – mówi cytowane przez "The i" wysokie źródło rządowe.

Strategia życia z koronawirusem

Brytyjski rząd stoi na stanowisku, że nie da się całkowicie wyeliminować COVID-19, zatem trzeba zacząć traktować tę chorobę jak sezonową grypę. Wobec poprawiającej się sytuacją epidemicznej w zeszłym tygodniu w Anglii przestały obowiązywać niemal wszystkie restrykcje covidowe, włącznie z nakazem noszenia maseczek w sklepach i transporcie publicznym. Zapowiedziano też, że najpóźniej 24 marca obowiązek izolacji przez zakażonych zostanie zastąpiony zaleceniem. W pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa te restrykcje, które obowiązywały bezpośrednio przed pojawieniem się wariantu Omikron, w większości nadal jeszcze pozostają w mocy.

Tymczasem publikując wciąż codzienne statystyki, w środę podano, że w ciągu ostatniej doby w Anglii, Walii i Irlandii Północnej wykryto 88 tys. zakażeń i stwierdzono 534 zgony z powodu COVID-19. To oznaczałoby najwyższą dobową liczbę zgonów od końca lutego 2021 roku, ale ten nieoczekiwanie wysoki bilans może być efektem dokonanej od wtorku zmiany w metodologii ich liczenia w Anglii. Łączne statystyki zakażeń i zgonów z ostatnich siedmiu dni – odpowiednio 624 tys. oraz 1806 – są wciąż nieznacznie niższe niż były w poprzednich siedmiu dniach.