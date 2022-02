Katastrofa sondażowa dla Trudeau. "Takiego wyniku nie widziałem od 30 lat"

Tylko 16 proc. Kanadyjczyków popiera premiera Justina Trudeau i zamierza ponownie oddać na niego swój głos w następnych wyborach – wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Maru Public Opinion (MPO).

Badani sądzą również, że obecny szef rządu w Ottawie nie nadaje się na zajmowane przez siebie stanowisko. Taką opinię wyraziło 48 proc. osób biorących udział w badaniu. Przeciwnego zdania jest 29 proc. ankietowanych.

Równocześnie około 53 proc. respondentów stwierdziło, że Trudeau nie sprawdził się w momencie "zagrożenia dla kraju", a 44 proc. z nich wini premiera za zaostrzenie konfliktu z kierowcami ciężarówek. Jednocześnie 46 proc. osób o eskalację napięć oskarża truckersów.

Ekspert: Kanadyjska demokracja jest zagrożona

Tak niskich wyników nie zanotował żaden z premierów Kanady od wielu lat. – Ostatni raz, kiedy widziałem liczby zbliżone do tych, miał miejsce w ostatnich dniach rządów Briana Mulroneya – powiedział dla "National Post" wiceprezes wykonawczy Maru Public Opinion John Wright. – Myślę, że to co się dzieje może kosztować Trudeau stanowisko – dodał ekspert.

Podkreślił przy okazji, że "kanadyjska opinia publiczna widzi, że nasza demokracja jest zagrożona, a same instytucje, które powinny coś z tym zrobić, są w dużej mierze bezsilne” i podkreślił, że "nie sądzi, aby premier to zrozumiał".

Mulroney, który z ramienia Partii Konserwatywnej był premierem Kanady w latach 1984-1993, sprawował władze podczas największej recesji w historii kraju, a w ostatnich dwóch latach swoich rządów miał rekordowo niskie poparcie na poziomie 12 proc. i został zmuszony przez własną partię do zrzeczenia się przywództwa i odszedł z polityki.

Sondaż: Kanadyjczycy mają dość restrykcji

Kanadyjczycy mają dość restrykcji pandemicznych. Niedawny sondaż Instytutu Angus Reid wykazał, że 54 proc. z nich chciałoby, aby koronawirus zaczął być traktowany tak jak grypa i popiera zniesienie wszystkich obostrzeń z nim związanych.

To znaczny zwrot, ponieważ jeszcze latem 69 proc. mieszkańców kraju sądziło, że lockdown i inne środki niefarmaceutyczne są skuteczną reakcją, która jest potrzebna, aby zatrzymać rosnącą liczbę zakażeń COVID-19.

Badanie pokazało jednocześnie, że obywatele Kanady są już zmęczeni Konwojem Wolności i blokadą kraju, którą zorganizowali truckersi – 56 proc. ankietowanych chce, aby protest się zakończył.

