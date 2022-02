Rosyjski parlament chce niepodległości Donbasu. Jest reakcja Ukrainy

— Uchwała rosyjskiego parlamentu podważa starania o zakończenie wojny we wschodniej Ukrainie – powiedział w środę ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba.

Polityk przekazał, że rząd w Kijowie "złożył w środę formalny wniosek do Rady Bezpieczeństwa ONZ o przedyskutowanie uchwały rosyjskiego parlamentu w sprawie uznania niepodległości separatystycznych regionów w Donbasie". Dodał, że ukraińskie władze chcą, aby rozmowy rozpoczęły się jak najszybciej i poprosiły, aby odbyły się w najbliższy czwartek.

Wcześniej niemieckie media informowały, że niepodległość Doniecka i Ługańska oraz późniejsza integracja z Rosją może być rzeczywistym celem, dla którego Władimir Putin wywołał obecny kryzys.

Rosyjska Duma za niepodległością "republik ludowych"

Posiedzenie plenarne Dumy przegłosowało we wtorek projekt uchwały przygotowany przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej dotyczący uznania niepodległości samozwańczych republik. Za jej przyjęciem głosowało 351 parlamentarzystów, przeciw było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący izby niższej parlamentu Wiaczesław Wołodin poinformował, że dokument trafi niezwłocznie na biurko prezydenta.

– Deputowani uważają, że uznanie niepodległości republik stworzy podstawy do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i ochrony ich mieszkańców republik przed zagrożeniami zewnętrznymi, a także do wzmocnienia pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej – powiedział. – Waszyngton eskaluje napięcie, dostarcza broń na Ukrainę wraz z krajami europejskimi, Kijów nadal nie przestrzega porozumień mińskich. Wszystko to stwarza zagrożenie i ryzyko dla życia obywateli i rodaków rosyjskich mieszkających w republikach – dodał cytowany przez Ria Novosti Wołodin.

Samozwańcze "republiki ludowe"

Zarówno Ługańska jak i Doniecka Republika Ludowa, które ogłosiły swoją niepodległość w 2014 roku, uznawane są jedynie przez Osetię Południową – sporne terytorium w północnej Gruzji.

"Uznanie niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej może udaremnić mińskie porozumienie pokojowe, do których przestrzegania Rosja się zobowiązała" – zaznaczyła agencja Reutera.

Kilka dni temu Reuters poinformował, że amerykański personel misji OBWE opuścił kontrolowany przez separatystów Donbas.

