Kolejny atak Anonymous. Tym razem chodzi o Nestle

Kolektyw Anonymous wypowiedział cyberwojnę Rosji, po tym jak rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. O decyzji hakerzy poinformowali w mediach społecznościowych.

"Ukraina, która jest państwem demokratycznym, została najechana przez faszystowską dyktaturę. To nie jest konflikt pomiędzy NATO i Rosją, to walka demokracji z faszyzmem" – zakomunikowali Anonymous na Twitterze.

Nestle na celowniku Anonymous

W piątek poinformowano o kolejnych działaniach najbardziej znanej na świecie grupy hakerów. Tym razem chodzi o firmę Nestle, która nie zrezygnowała ze współpracy z Rosją.

"Nestle, ostrzegaliśmy was, teraz się do was włamaliśmy. Anonymous rozliczy was z odpowiedzialności za morderstwa bezbronnych dzieci i matek. Nestle opuść Rosję" – czytamy na Twitterze jednego z aktywistów grupy. Na profilu zamieszczono także link do szczegółowych informacji o kilkunastu pracownikach koncernu.

Cyberataki Anonymous

Anonymous dokonali już cyberataków na rosyjskie kanały telewizyjne, strony rządowe i ministerstwa. W ostatnich dniach poinformowali o zhakowaniu rosyjskich satelit szpiegowskich. „Centrum kontroli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos na skutek ataku hakerskiego grupy powiązanej z Anonymous straciło kontrolę nad własnymi satelitami szpiegowskimi” – informowała agencja Ukrinform.

Kilkukrotnie doprowadzili też do zagłuszenia wojskowych częstotliwości radiowych używanych przez rosyjskie wojsko.

Hakerzy promują także grupę hakerów squad303, która stworzyła narzędzie do kontaktowania się z Rosjanami. Dzięki temu udało się wysłać ponad 7 mln wiadomości do obywateli Rosji, którzy pozostają odcięci od informacji.

