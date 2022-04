Śmierć przed rosyjską ambasadą w Rumunii

Pojazd uderzył w bramę ambasady Federacji Rosyjskiej w Bukareszcie i stanął w płomieniach. Kierowca zginął w wypadku – przekazała rumuńska policja.

Do zdarzenia doszło nad ranem ok. godz. 6. Służby zapewniają jednak, że samochód nie znalazł się na terenie rosyjskiej placówki dyplomatycznej.

Do internetu trafiło nagranie, na którym widać jak samochód stanął w płomieniach. Do samochodu natychmiast przyjechała straż pożarna. Mimo że ogień szybko ugaszono, to nie udało się uratować kierowcy. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Na obecną chwilę nie wiadomo, czy był to zwykły wypadek czy też forma protestu wobec wojny toczącej się na Ukrainie.

