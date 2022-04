"Nie będzie wyjątków religijnych". Joe Biden z nową ofensywą aborcyjną i LGBT

Jak ostrzega Katolickie Stowarzyszenie Świadczeń, rządowy Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zatrudnił do współpracy lewicową organizację o nazwie Konferencja Liderów ds. Praw Obywatela i Człowieka, aby opracować przepisy wdrażające postulaty przemysłu aborcyjnego i ideologii LGBT.

Koalicja lewicowych „obrońców praw seksualnych”

Jak ujawnia wspomniane stowarzyszenie, do sądu zostało złożone 74-stronicowe memorandum lewicowych organizacji promujących „prawa seksualne”. Autorzy dokumentu twierdzą, że otrzymali od administracji Bidena zapewnienie o planowanej weryfikacji zasad refundowania i zapewnienia usług związanych z „aborcją chirurgiczną, stosowaniem hormonów płciowych, operacjami zmiany płci, operacjami kosmetycznymi potwierdzającymi płeć i modyfikacjami głosu – wraz z szeregiem rozszerzonych usług dotyczących leczenia bezpłodności, antykoncepcji, poronień i sterylizacji” – wylicza portal Crux.

- Notatka przygotowana przez Konferencję Liderów jest najbardziej miarodajną prognozą tego, co będą zawierały nowe regulacje. Nie wiemy na pewno, co znajdzie się w rozporządzeniu, ale istnieją dobre powody, by sądzić, że będzie ono podobne do notatki podpisanej przez 30 grup aktywistów zajmujących się prawami seksualnymi, w tym Planned Parenthood – komentuje adwokat Martin Nussbaum.

Rząd Joe Bidena szuka luk prawnych, by promować aborcję i LGBT

Administracja „katolika” Joe Bidena nie zdołała przeforsować w Kongresie tzw. Ustawy o ochronie zdrowia kobiet, która nieograniczony dostęp do aborcji aż do końca ciąży. Dlatego, jak oceniają prawnicy, teraz departament podległy prezydentowi USA będzie próbował nadinterpretować inne obowiązujące ustawy, aby znaleźć w nich luki dla wdrażania agendy aborcyjnej i LGBT. I tak, dla przykładu, zapisy prawne mówiące o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć miałyby posłużyć do zapewnienia usług „transseksualnych”.

Katolickie Stowarzyszenie Świadczeń, które wspomaga pracodawców w egzekwowaniu praw religijnych, ostrzega także przed tym, że w intencji administracji federalnej nie mają być honorowane wyjątki religijne. Oznacza to, że chrześcijański lekarz lub pielęgniarka będą mogli być sądzeni za „dyskryminację”, jeżeli odmówią zabicia dziecka nienarodzonego lub wykonania operacji „zmiany płci”.

Jak wskazuje cytowany wyżej prawnik, nowe regulacje mogą otworzyć drogę otwartej wojny urzędników przeciwko prywatnym przedsiębiorcom prowadzącym placówki medyczne. „Nadchodzące rozporządzenie stanowi zagrożenie dla istnienia katolickiej opieki zdrowotnej. (...) Kary mogą również obejmować utratę środków na Medicare i Medicaid, a nawet więzienie dla nieprzestrzegającej przepisów kadry kierowniczej opieki zdrowotnej. Takie sankcje mogą zamknąć każdą sieć szpitali” – mówi Nussbaum. „Żądania Konferencji Liderów są bardzo jasne. Nie może być od tego żadnych wyjątków religijnych” – dodaje.

