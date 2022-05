TikTok odblokowuje profil radykalnej antykatolickiej i aborcyjnej grupy

Grupa o nazwie Ruth Sent Us („posłała nas Ruth” – od imienia liberalnej, proaborcyjnej sędzi Ruth Bader Ginsburg) jest współodpowiedzialna za trwające zamieszki przeciwko sędziom Sądu Najwyższego, parafiom katolickim oraz przychodniom i organizacjom pro-life.

Podwójne standardy w mediach społecznościowych

Działacze tego lobby nawoływali do „rozpętania piekła” w kościołach oraz do „spalenia Eucharystii”, z czym łączy się niedawny eksces w Teksasie, gdzie z jednego kościołów wykradziono tabernakulum z konsekrowanymi komunikantami.

14 maja konto tej ekstremistycznej grupy zostało „trwale zablokowane z powodu wielokrotnych naruszeń warunków korzystania z usługi”. Jak się okazuje, owa „trwała blokada” nie trwała zbyt długo, bo już dwa dni później konto znów pojawiło się w serwisie, co z zadowoleniem ogłosiła sama organizacja.

Aborcjoniści: Jest nas więcej

„WIELKA WIADOMOŚĆ: nasz TikTok @ruthsent, który został «na stałe zbanowany» z powodu masowych raportów, powrócił z powodu masowych odwołań! Jest nas więcej niż ich. Weźcie to pod uwagę, hejterzy!” – napisali aborcjoniści na Twitterze.

Jak wyjaśnia Kevin J. Jones na łamach Catholic News Agency: „W przeciwieństwie do NARAL Pro-Choice America, Women's March i innych lepiej znanych, dobrze finansowanych grup na rzecz praw aborcyjnych, Ruth Sent Us nie ma publicznie rozpoznawalnych przywódców, rzeczników ani sponsorów finansowych. Jej niskobudżetowa witryna RuthSent.Us to niewiele więcej niż zwykła strona główna z kilkoma linkami. Jednak podżegająca retoryka i prowokacyjna, teatralna taktyka grupy sprawiła, że znalazła się ona na pierwszym planie w mediach traktujących o wrzawie wokół możliwego obalenia sprawy Roe vs. Wade, przełomowego orzeczenia z 1973 roku, które zalegalizowało aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. A Kościół katolicki jest jednym z ich głównych celów”.

Wbrew deklaracji proaborcyjnej grupy, wszystkie sondaże prowadzone od wielu lat w Stanach Zjednoczonych pokazują, że mniejszość Amerykanów powszechny dostęp do aborcji na życzenia, ponad połowa jest za ograniczeniami tego procederu, a około 20 procent za całkowitym zakazem.

