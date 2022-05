USA: Pedogog szkolny oskarżony o "niemoralne postępowanie" za krytykę gender

W Milwaukee w stanie Wisconsin toczy się postępowanie przeciwko pedagog ze szkoły podstawowej, która wyraziła sprzeciw wobec okaleczania dzieci przez eksperymenty medyczne zwane operacjami „zmiany płci”. Stanowy Departament Edukacji oskarżył Marissę Darlingh o „niemoralne postępowanie”, ponieważ w ostrych słowach skrytykowała ideologię „transgenderową”.

Pedagog straci prawo wykonywania zawodu?

Marissa Darlingh otrzymała od administracji publicznej list, w którym urzędnik informuje, iż „trwa dochodzenie w celu ustalenia, czy wszcząć przeciwko tobie postępowanie w sprawie unieważnienia licencji nauczyciela”. Pismo informuje także o tym, że działania te zostały podjęte na podstawie donosu od „członka społeczności”.

Z listu wynika, iż słowa, które stał się przyczyną kroków dyscyplinarnych nie zostały wypowiedziane w szkole. Departament Edukacji powołuje się na nagranie z miejscowości Madison, gdzie pedagog szkolna potępiała zbrodnicze eksperymenty na dzieciach, używając przy tym słów „pieprzyć gender” i stwierdzając, że żaden uczeń nie podda się tym eksperymentom na jej „pieprzonej warcie”.

„Jesteś na nagraniu, w którym stwierdzasz, że sprzeciwiasz się wejściu ideologii tożsamości płciowej do twojej szkoły. (...) I stwierdzasz, że uważasz, iż dzieci nie powinny mieć dostępu do hormonów płciowych i operacji” – wylicza urzędnik administracji szkolnej. Co istotne, pismo nie kładzie nacisku na użycie wulgarnego języka, ale właśnie na krytykę ideologii gender.

Adwokat: To pogwałcenie 1. poprawki do Konstytucji

- Stan po prostu próbuje ukarać pedagog ze szkoły publicznej za jej poglądy na ideologię gender. To klasyczne, wyraźne naruszenie Pierwszej Poprawki, a stan może spodziewać się federalnego procesu sądowego, jeśli się będzie kontynuował to postępowanie – uważa Luke Berg, adwokat z Instytutu na rzecz Prawa i Wolności w Wisconsin, który reprezentuje Marissę Darlingh.

Sama pedagog szkolna otrzymała od administracji publicznej ofertę, by „dobrowolnie” zakończyć stosunek pracy. Zdecydowała się jednak bronić w sądzie. „Moje poglądy na temat szkód, jakie ideologia gender wyrządza dzieciom, wynikają z chęci służenia dzieciom i ich ochrony. Dlatego zajęłam się edukacją. Będę kochać i służyć każdemu dziecku pod moją opieką, bez względu na wszystko. Ale nie wycofam się pod groźbami stanu” – oświadczyła.

Czytaj też:

USA: Uczniom grożą kary za nieużywanie zaimków "transpłciowych"Czytaj też:

"Ona nie jest mężczyzną". Katolicka diecezja promuje młodego "transseksualistę"Czytaj też:

Transpłciowe książeczki dla najmłodszych dzieci. Szokująca indoktrynacja