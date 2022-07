Norwegia obiecuje miliard euro na wsparcie dla Ukrainy

Norwegia zobowiązała się przeznaczyć miliard euro na wsparcie "dzielnych ludzi” Ukrainy poinformował premier tego kraju Jonas Gahr Støre. Zwracając się do dziennikarzy podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, Gahr Støre powiedział, że musi „przyjechać na Ukrainę, aby wyrazić solidarność Norwegii z narodem Ukrainy”.

Wizyta premiera w Kijowie

– Przyjechałem dziś do Kijowa, aby powiedzieć po pięciu miesiącach straszliwej wojny, że Norwegia zobowiąże się do solidarności z narodem Ukrainy. A my zobowiążemy się do miliarda euro wsparcia dla kraju i narodu na pozostałą część 2022 roku i na rok 2023 – powiedział premier.

Według Gahra Støre, fundusze zostaną wykorzystane na niesienie pomocy humanitarnej i wspieranie wysiłków na rzecz obrony i odbudowy Ukrainy.

Zełenski podziękował swojemu norweskiemu partnerowi za pakiet wsparcia, mówiąc, że Ukraina docenia fakt, iż ma w pobliżu "prawdziwych przyjaciół”.

Zełenski nazwał Norwegię „pilnym i racjonalnym członkiem społeczności międzynarodowej”, odnosząc się do decyzji tego kraju o wsparciu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, mimo że Oslo nie jest członkiem Wspólnoty.

Ukraiński przywódca zareagował także na rosyjski atak rakietowy na miasto portowe Odessę, który miał miejsce we wczesnych godzinach porannych w piątek, nazywając go kolejnym przykładem „aktu terroru wobec naszych miast”.

– Ta brutalność ze strony Rosji po raz kolejny potwierdza, jak słuszna była decyzja naszych partnerów, aby wesprzeć Ukrainę bronią obronną. Żaden kraj nie powinien być pozostawiony sam sobie przeciwko temu złu. Jestem wdzięczny Norwegii – kontynuował Zełenski, podkreślając, w jaki sposób kraj ten wspierał Ukrainę.

