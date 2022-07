Biskupi protestują przeciwko legalizacji eutanazji w Korei Płd.

Propozycja zakłada legalizację wspomaganego samobójstwa w przypadku śmiertelnej choroby. „Swoją godność człowiek odnajduje w fachowej opiece, a nie poprzez odebranie sobie życia” – skomentował wniosek arcybiskup Seulu i zaapelował o rozszerzenie usług opieki paliatywnej.

Abp Pierre Chung Soon-taick wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie potępił projekt ustawy. „Kościół przypomina, że świętość życia ludzkiego jest nienaruszalna, czy to przez innych, czy przez samego siebie, aż do ostatniej chwili” – napisał przewodniczący Diecezjalnej Komisji Życia. Podkreślił, że zamiast do zakończenia życia, powinno się dążyć do poszukiwania sposobów zmniejszania nieznośnego cierpienia, jakiego doświadczają nieuleczalnie chorzy pacjenci.

Ostrzegł, że wprowadzenie eutanazji stwarza ryzyko wielu nadużyć, takich jak przypadki zmuszania osób terminalnie chorych do zakończenia życia przez rodzinę, która w ten sposób uniknie nadmiernego obciążenia finansowego spowodowanego leczeniem. „Alternatywą dla cierpienia i choroby nie jest śmierć, ale wyłącznie opieka paliatywna na odpowiednim poziomie” – podkreślił koreański hierarcha.

Eutanazja dla kilkuletnich dzieci. Szokująca propozycja holenderskiego ministra

We wtorek minister zdrowia Ernst Kuipers stwierdził podczas konferencji prasowej, że jego zdaniem możliwość popełnienia tzw. samobójstwa wspomaganego powinny mieć także najmłodsze dzieci.

Polityk mówił o dzieciach w wieku od roku do 12. roku życia, które cierpią z powodu nieznośnego bólu i dla których nie ma szans na wyleczenie. Zgodę na zabicie dziecka musieliby wyrazić także rodzice, a lekarz opiekujący się pacjentem musiałby dodatkowo skonsultować się z przynajmniej jednym innym, niezależnym specjalistą.

Ponadto, dziecko musiałby samo wyrazić zgodę na tzw. wspomagane samobójstwo, po tym jak lekarz – adekwatnie do wieku dziecka – wytłumaczyłby mu przebieg procedury.

Minister Kuipers wysłał już w tej sprawie pismo do parlamentu i jak podają media, polityk konsultując się z lekarzami, pracuje nad projektem. Gotowy dokument ma zostać zaprezentowany w październiku.

