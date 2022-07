Putin planuje serię zagranicznych wizyt

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow komentował w rozmowie z rosyjską agencją TASS, plany prezydenta Rosji Władimira Putina na najbliższe miesiące.

Jak zapowiedział urzędnik, przywódca jesienią odwiedzi kilka państw. Pieskow nie chciała zdradzić gdzie ma udać się prezydenta Putin, ale zapewnił, że "przygotowania wizyt są w toku".

Trudny początek wizyty w Iranie

We wtorek przywódca Rosji rozpoczął drugą od napaści na Ukrainę zagraniczną podróż. Władimir Putin Przybył do Teheranu, gdzie spotkał się z prezydentami Iranu i Turcji. W sieci pojawiły się dwa ciekawe materiały związane z wizytą prezydenta. Można z nich wysnuć wniosek, że to już nie Putin narzuca zasady politycznej gry i z wszechwładnego dyktatora stał się petentem.

Pierwsze nagranie ukazuje moment, w którym Władimir Putin, wyraźnie zdezorientowany, czeka na prezydenta Turcji. Erdogan spóźnił się, przez co wszedł niejako w buty przywódcy Rosji – Putin znany jest z tego, że lubi się spóźniać na oficjalne spotkania z zagranicznymi partnerami. I tak np. podczas szczytu rosyjsko-amerykańskiego w czerwcu 2018 roku, na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Helsinkach, Putin przybył z 40-minutowym opóźnieniem. W grudniu 2015 roku, podczas wizyty prezydenta Rosji w Japonii, Putin przybył na spotkanie z ówczesnym premierem Shinzo Abe spóźniony aż dwie godziny. Takich przykładów jest znacznie więcej.

Drugi afront spotkał Putina podczas rozmowy z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra’isim. Przywódca Rosji został posadzony na krześle w wyraźnym oddaleniu od rozmówcy. To przywodzi na myśl postępowanie Putina, który gości na Kremlu lubi przyjmować przy słynnym już, bardzo długim drewnianym stole. W ten sposób spotkał się m.in. prezydentem Francji Emmanuelem Macronem (pojawiały się pogłoski, że Władimir Putin obawia się zakażenia koronawirusem i stąd zachowuje dystans).

