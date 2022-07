"Narodowy nepotyzm". Media: W EBC widoczna nadreprezentacja Włochów i Niemców

Niejawne badanie komitetu pracowniczego EBC, do którego dotarło "Politico", pokazuje, że w 17 z 25 departamentów EBC istnieją 24 "grupy" narodowościowe. Większość z nich to "grupy" niemieckie (13) lub włoskie (5).

Czym jest taka "grupa"? Opisywane badanie zakłada, że może to być departament, w którym co najmniej trzech menedżerów jest tej samej narodowości oraz departament, w którym udział menedżerów jednej narodowości jest wyższy niż wynika to z porównawczej wielkości kraju.

Dominacja Niemców i Włochów

"Politico" zaznacza, że zróżnicowanie pod względem narodowości jest szczególnie istotne w dziale nadzoru bankowego, ponieważ faworyzowanie danego krajowego systemu może zagrozić ogólnej stabilności systemu.

Tymczasem kluczowy wydział ekonomiczny Europejskiego Banku Centralnego jest de facto pod wspólną kontrolą Niemiec i Włoch, z siedmioma niemieckimi menedżerami, stanowiącymi 47 procent całości, i trzema włoskimi menedżerami, stanowiącymi 20 procent całości.

Jeszcze bardziej niepokojąco sytuacja wygląda w kontekście polityki pieniężnej. Ten aspekt jest pod ścisłą kontrolą Niemiec. Berlin ma tu pięciu menadżerów, czyli 63 procentami całości.

Włosi dominują w dziale banków międzynarodowych z ośmioma menedżerami, stanowiącymi około 32 procent. Również pod wspólną niemiecko-włoską kontrolą znajduje się komunikacja i badania – wynika z materiału "Politico".

Nierówne traktowanie

W przypadku innych narodowości nie zaobserwowano aż tak widocznej dominacji – badanie wykazało tylko po jednym klastrze dla Francji, Holandii i Portugalii, a także dwa klastry hiszpańskie.

Raport pokazuje, że niektóre kraje członkowskie UE, zwłaszcza te mniejsze, nie mają prawie żadnych menedżerów na wpływowych stanowiskach. W 2021 r. nie było ani jednego obywatela Słowacji czy Malty na stanowisku kierowniczym.

Europejski Bank Centralny

EBC to bank centralny wszystkich 19 państw członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły euro. "Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Dlatego pilnujemy, żeby inflacja pozostawała niska, stabilna i przewidywalna. W ten sposób pomagamy ludziom planować oszczędności i wydatki" – czytamy na stronie internetowej tej instytucji.

Najważniejsze decyzje, które dotyczą oficjalnych stóp procentowych i innych narzędzi polityki pieniężnej, podejmuje Rada Prezesów.



