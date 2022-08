Rosjanie oszaleli na punkcie złota. Popyt wystrzelił w górę

W Rosji popyt na fizyczne złoto inwestycyjne wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie (5,5 tony) i oznacza wzrost o 293 proc. r/r, podano w komunikacie.

– Inwestycja w złoto to inwestycja długoterminowa, zwróci się za 10 czy 15 lat. Podaż na ten kruszec rośnie szczególnie w momentach kryzysów gospodarczych, wysokiej inflacji ale także konfliktów zbrojnych. Prawdopodobnie więc Rosjanie w wyniku prowadzenia wojny z Ukrainą rzucili się na złoto. Złote monety, małe sztabki łatwo potem sprzedaż albo wymienić np. na inne towary. Od końca czerwca obowiązuje także embargo na rosyjskie złoto. Sankcje nałożyły cztery państwa z G7: USA, Kanada, Wielka Brytania i Japonia. Polacy także nadal chętnie inwestują w złoto, mimo coraz atrakcyjniejszych lokat bankowych. Inwestycję w ten kruszec można zacząć już od kilkuset złotych czy kilku tysięcy, a zakup działki, mieszkania to wydatek co najmniej kilkuset tysięcy złotych. Nie wszyscy także chcą inwestować na giełdzie czy w kryptowaluty. Zaś lokaty bankowe oprocentowane na 7 proc. oznaczają przy inflacji ponad 15 proc. stratę na kapitale. Złoto wydaje się dobrą alternatywą dla osób, które chcą nabyć aktywo łatwo zbywalne i inwestują długoterminowo – skomentował prezes Mennicy Skarbowej Jarosław Żołędowski, cytowany w komunikacie.

Popyt na złoto

Według danych WGC, globalny popyt na fizyczne złoto inwestycyjne w postaci sztabek i monet bulionowych wyniósł w II kwartale 2022 roku 245 ton – tyle samo, co w analogicznym okresie w 2021 roku. Wynik ten oznacza jednak spadek globalnego popytu o 13% w stosunku do I kwartału 2022 roku, na co znaczący wpływ miała słaba sytuacja na rynku chińskim, podano w materiale.

W Chinach odnotowany został spadek popytu o 35 proc. w stosunku do II kwartału 2021 roku oraz spadek o 24 proc. w stosunku do ubiegłego kwartału, na co – jak wskazała Mennica Skarbowa – niewątpliwy wpływ miała surowa polityka prowadzona w celu powstrzymania wirusa COVID-19.

Na mniejszych rynkach europejskich (tzw. other Europe, do których należy Polska) odnotowano łączny wynik na poziomie 7,9 tony, co stanowi 13-proc. spadek popytu na fizyczne złoto inwestycyjne w stosunku do poprzedniego kwartału, ale jednocześnie oznacza wzrost o 12 proc. w stosunku do II kwartału 2021 roku, podano także.

– Cena złota wyniosła w II kwartale średnio 1,871 USD/oz, czyli o 3 proc.więcej niż średnia z II kwartału 2021 roku. Spadła jednak w stosunku do I kwartału 2022 roku (6 proc.), ale w I połowie roku nieznacznie się umocniła (+1 proc.). Słabość w II kwartale była uzależniona od niestabilnej wartości dolara – cena złota różniła się w zależności od tego w jakiej walucie została denominowana" – zakończono w komunikacie.

