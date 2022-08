Wallace: Mało prawdopodobne, aby Putin kiedykolwiek odniósł sukces na Ukrainie

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii powiedział podczas odbywającej się w stolicy Danii, Kopenhadze konferencji darczyńców dla Ukrainy, że rosyjska inwazja „osłabła”, a wojsko „zaczyna zawodzić w wielu dziedzinach”.

Opisał też ogromne straty w personelu i sprzęcie wojskowym, jakie rosyjska armia poniosła w ciągu prawie sześciu miesięcy od 24 lutego, czyli daty rozpoczęcia przez Putina „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie.

– Do tej pory [Rosjanie - przyp. red.] zawiedli i jest mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek odnieśli sukces w okupowaniu Ukrainy. Ich inwazja osłabła i jest stale modyfikowana do tego stopnia, że skupiają się tak naprawdę tylko na częściach południa i na wschodzie, bardzo daleko od celu ich trzydniowej tak zwanej operacji specjalnej – stwierdził Ben Wallace.

Brytyjska pomoc

Wielka Brytania zobowiązała się do wysłania na Ukrainę systemów rakietowych wielokrotnego startu, a także precyzyjnych pocisków kierowanych, które mogą uderzać w cele oddalone o 80 km. Zostały one zaprojektowane do obrony przed rosyjską ciężką artylerią.

– W sierpniu prezydent Putin zaryzykowałby, że po kilku miesiącach trwania walk cały świat znudzi się konfliktem, a społeczność międzynarodowa rozeszłaby się w różnych kierunkach. Cóż, obecna sytuacja jest dowodem na coś zupełnie przeciwnego – mówił Wallace.

– Wyszliśmy z tego spotkania z większą liczbą zobowiązań finansowych, większą liczbą zobowiązań szkoleniowych i większą liczbą obietnic pomocy wojskowej, a wszystko to ma na celu pomóc Ukrainie w wygranej, pomóc Ukrainie stanąć w obronie jej suwerenności i rzeczywiście zapewnić, że ambicje prezydenta Putina zawiodą – dodał brytyjski sekretarz obrony.

Wallace ujawnił również, że wkrótce państwa zachodnie będą musiały zacząć kupować broń z innych krajów lub „składać zamówienia w fabrykach, aby zwiększyć dostawy amunicji na Ukrainę”, ponieważ ich własne rezerwy się wyczerpują.

