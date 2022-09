Biden: Trump i jego zwolennicy zagrażają "fundamentom naszej republiki"

W zapowiadanym przez media głośnym przemówieniu w Independence Hall w Filadelfii prezydent Joe Biden w ostrych słowach atakował byłego gospodarza Białego Domu – Donalda Trumpa oraz wspierających go członków Partii Republikańskiej. Biden wzywał także Demokratów do walki.

twitter

– Musimy być ze sobą szczerzy: zbyt wiele z tego, co się dziś dzieje w naszym kraju nie jest normalne. Donald Trump i Republikanie MAGA (skrót od hasła Make America Great Again, czyli hasła wyborcze go Trumpa - przyp. red.) reprezentują ekstremizm, który zagraża samym fundamentom naszej republiki – mówił prezydent.

– Równość i demokracja są atakowane. Nie robimy sobie przysługi udając, że jest inaczej – dodał Biden.

Amerykański przywódca potępił także przejawy przemocy w życiu politycznym. – W Ameryce nie ma ma miejsca na przemoc polityczną. Kropka. W żadnym wypadku. Nigdy – podkreślił gospodarz Białego Domu.

FBI w domu Donalda Trumpa

Przemówienie prezydenta Bidena w Filadelfii miało miejsce w momencie narastającego napięcia politycznego, po przeszukaniu domu Donalda Trumpa przez służby specjalne.

8 sierpnia agenci FBI pojawili się w słynnej florydzkiej rezydencji Trumpa Mar-a-Lago i mieli stamtąd wywieźć poszukiwane przez Departament Sprawiedliwości pudła z dokumentami. Zdaniem Trumpa cała sprawa ma podłoże całkowicie polityczne, a jej jedynym celem jest powstrzymanie go przed ubieganiem się o prezydenturę w 2024 r.

Przeszukanie domu Trumpa było pierwszym tego typu przypadkiem w historii Ameryki. "Washington Post" napisał, że wśród dokumentów, których mieli szukać agenci FBI, były m.in. takie, które dotyczyły broni jądrowej. Z kolei "New York Times" podał, że przeszukanie mogło dotyczyć dokumentów, także tych tajnych, które Trump miał zabrać ze sobą z Białego Domu.

Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2017-2021. Uważa, że przegrał z Joe Bidenem walkę o reelekcję, ponieważ wybory zostały sfałszowane, ale dowodów nigdy nie przedstawił. Wiele wskazuje na to, że w wyborach prezydenckich za dwa lata Trump będzie chciał odzyskać Biały Dom.