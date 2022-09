"Czy świat się na to zgodzi?". Zełenski powiedział, jak zakończyć wojnę

Wołodymyr Zełenski przemawiając do przedstawicieli państw ONZ podkreślił, że do zakończenia konfliktu potrzebne jest wykonanie kilku "mocnych kroków". Przede wszystkim Rosja powinna wreszcie zostać uznana za państwowego sponsora terroryzmu. Konieczne jest także powstrzymanie rosyjskiego szantażu energetycznego i nuklearnego oraz ograniczenie cen nośników energii.

Rosyjski szantaż

Prezydent Ukrainy przypomniał, że w przeddzień spotkania przywódców w Nowym Jorku, Rosja ostrzelała budynki należące do jednej z ukraińskich elektrowni atomowych. Rakiety eksplodowały zaledwie 300 metrów od ścian reaktorów. Stało się to po wyraźnym apelu MAEA do Rosji o zaprzestanie wrogiej działalności wobec jakichkolwiek obiektów nuklearnych na Ukrainie, w szczególności wobec zaporoskiej elektrowni atomowej.

– Rosyjski szantaż atomowy to coś, co powinno dotyczyć każdego z was, ponieważ nikt z was nie znajdzie szczepionki przeciwko chorobie popromiennej – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosja stosuje także szantaż energetyczny. – Koszty kryzysu rosną w dziesiątkach krajów. Jego korzenie leżą w destabilizacji rynku energetycznego. Musimy usunąć główny czynnik globalnych turbulencji cenowych, a mianowicie: rosyjski szantaż energetyczny – powiedział i wskazał, że będzie to możliwe po ograniczeniu cen, po jakich Rosja eksportuje swoje surowce energetyczne.

– Musimy sprawić, że rosyjska ropa i gaz znów będą zwykłymi towarami. Teraz ropa i gaz są bronią energetyczną Rosji – powiedział ukraiński polityk. – Ale czy świat się na to zgodzi? Czy Rosja nadal będzie grozić światu? Wystarczy zrobić jeden mocny krok, po którym wszystko stanie się jasne – dodał.

Rosja sponsorem terroryzmu

Kolejnym działaniem, według Zełenskiego, powinno być uznanie Rosji za państwowego sponsora terroryzmu. Według niego takie uznanie powinno mieć miejsce się na wszystkich poziomach – prawnym i politycznym.

– Jeśli nie ma mechanizmu prawnego, można podjąć decyzję polityczną – na poziomie parlamentów. To podstawa przywrócenia elementów bezpieczeństwa globalnego. Jeśli ten mocny krok zostanie wykonany, znikną wątpliwości, czy podjąć inne istotne niezbędne kroki – podkreślił prezydent Ukrainy.

