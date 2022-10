Resort obrony Wielkiej Brytanii: Putin przyznał, że popełnił błąd

W swoim codziennym sprawozdaniu resort obrony Wielkiej Brytanii poinformował, że 29 września Władimir Putin przyznał się do błędu w związku z mobilizacją, którą ogłosił 21 września.

Władimir Putin podjął pochopną decyzję

"Częściowa mobilizacja", którą rosyjski prezydent ogłosił 21 września, okazała się nie najlepszym pomysłem. Brytyjski resort obrony informuje, że Władimir Putin stwierdził, iż ''w trakcie tej kampanii mobilizacyjnej pojawia się wiele pytań i musimy szybko poprawić nasze błędy i nie powtarzać ich".

Przypomnijmy, że w ramach mobilizacji Rosjanie zamierzali powołać do wojska rezerwistów w celu obrony kraju przed Zachodem. Mowa o co najmniej 300 tysiącach żołnierzy.

Co oznacza przyznanie się Putina do błędu?

Według resortu obrony Wielkiej Brytanii przyznanie się rosyjskiego prezydenta do błędu, podkreśla skalę dysfunkcji mobilizacji obowiązującą w pierwszym tygodniu jej trwania: "Niezwykle szybkie przyznanie się Putina do problemów podkreśla dysfunkcję mobilizacji w pierwszym tygodniu jej trwania. Lokalni urzędnicy prawdopodobnie nie mają jasności co do dokładnego zakresu i prawnego uzasadnienia kampanii. Niemal na pewno powołali do służby część osób, które nie mieszczą się w definicjach podawanych przez Putina i ministerstwo obrony. W miarę jak powołani rezerwiści gromadzą się w namiotowych obozach przejściowych, rosyjscy urzędnicy mają prawdopodobnie problemy z zapewnieniem szkoleń i znalezieniem oficerów do dowodzenia nowymi jednostkami".

