PE zagłosował za wprowadzeniem jednolitej ładowarki

"Mamy to!!! Zobaczcie jakie poparcie dla wspólnej ładowarki! Warto było walczyć! Laptopy troszkę później, ale wszystko przechodzi na USB-C. Ha! Duma i radość" – napisała na Twitterze europoseł z partii Szymona Hołowni Roża Thun. "Za" opowiedziało się 602 europosłów, "przeciw" było tylko 13, a od głosu wstrzymało się 8.

Do końca 2024 roku wszystkie nowe smartfony, tablety i aparaty fotograficzne sprzedawane w Unii Europejskiej będą musiały mieć złącze do ładowania typu USB-C. W przypadku laptopów taki obowiązek wejdzie w życie wiosną 2026 roku.

Spore oszczędności

Wprowadzenie jednego standardu ładowarek do urządzeń elektronicznych zostało zaproponowane przez Komisję Europejską jesienią ub.r. "Zgodnie z nowymi przepisami telefony komórkowe, tablety, e-czytniki, słuchawki douszne, aparaty cyfrowe, słuchawki i zestawy słuchawkowe, przenośne konsole do gier i przenośne głośniki, które można ładować za pomocą kabla, będą musiały być wyposażone w port USB-C, niezależnie od ich producenta. Laptopy również będą musiały zostać dostosowane do tych wymogów w ciągu 40 miesięcy od wejścia przepisów w życie" – opisuje portal wirtulnemedia.pl.

Wspólny standard dot. ładowarek, według wyliczeń KE, ma dać oszczędności na poziomie 250 mln euro rocznie. Wszystko dlatego, że nie będzie już konieczne dokupowanie kolejnych akcesoriów, np. przejściówek. Istotne jest to, że użytkownicy otrzymają jasne informacje na temat charakterystyki ładowania nowych urządzeń, co ułatwi im sprawdzenie, czy ich dotychczasowe ładowarki są kompatybilne. Klienci będą mogli również wybrać, czy chcą kupić nowy sprzęt elektroniczny z ładowarką, czy bez niej.