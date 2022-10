Koniec mobilizacji w Moskwie? Komunikat burmistrza

Burmistrz Moskwy Siergiej Sobianin informuje, że w poniedziałek popołudniu zamknięte zostaną punkty poboru wojskowego w mieście.

twitter

Jak podaje polityk, ogłoszona ponad miesiąc temu częściowa mobilizacja, zostanie dzisiaj w Moskwie zakończona.

W ostatniej analizie Instytutu Studiów nad wojną think-tank podał, że prezydent Władimir Putin ogłosił w ubiegły piątek zakończenie w przeciągu ok. dwóch tygodni trwającej obecnie "częściowej mobilizacji".

W tym samym czasie zacznie się "odroczony wcześniej jesienny pobór". ISW przypomina, że Putin wcześniej przełożył pobór z 1 października na 1 listopada, prawdopodobnie dlatego, że komisje uzupełnień zajęte były mobilizacją. "Putin chce więc zapewne zatrzymać albo zakończyć swoją częściową mobilizację, aby uwolnić zasoby biurokratyczne na rzecz poboru" – wskazuje ISW.

Przypomnijmy, że ogłoszona we wrześniu mobilizacja, określana przez władze na Kremlu jako "częściowa", zakładała wcielenie do armii ok. 300 tys. osób.

Ataki na Kijów

Tymczasem w poniedziałek rano w stolicy Ukrainy doszło do kolejnego rosyjskiego ataku. Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą dronów „kamikaze”.

Informację o ataku przekazał szef sztabu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Ukraiński urzędnik domaga się od zachodnich sojuszników dostarczenia bardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej, aby przeciwdziałać tego typu atakom.

– Rosjanie myślą, że im to pomoże, ale te działania wyglądają na desperację – powiedział Jermak. – Jak najszybciej potrzebujemy więcej systemów obrony przeciwlotniczej. Nie mamy czasu na bezczynność. Potrzebujemy więcej broni, aby chronić niebo i zniszczyć wroga – dodał szef sztabu prezydenta Ukrainie.

Czytaj też:

Miedwiediew ostrzega Izrael. Padły mocne słowaCzytaj też:

"Te działania wyglądają na desperację". Rosjanie znów zaatakowali centrum Kijowa