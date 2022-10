USA: W ciągu kilku dni Rosja przeprowadzi ćwiczenia nuklearne

Stany Zjednoczone twierdzą, że Rosja prawdopodobnie przeprowadzi testowe wystrzelenie pocisków podczas corocznych ćwiczeń swoich strategicznych sił nuklearnych "Grom", być może w ciągu zaledwie kilku dni – poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą urzędnika wojskowego USA.

Zgodnie z traktatem Nowy START, Rosja jest zobowiązana do wcześniejszego powiadamiania o planach wystrzelenia takich rakiet. – Nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego powiadomienia – powiedział amerykański urzędnik, który zastrzegł sobie anonimowość.

Groźby Putina wyzwaniem dla Zachodu

Reuters podkreśla, że ćwiczenia nuklearne stanowią kolejne wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, ponieważ prezydent Władimir Putin otwarcie grozi użyciem broni nuklearnej do obrony Rosji podczas jej niszczycielskiej inwazji na Ukrainę.

Jak zaznacza agencja, zachodni urzędnicy wyrazili przekonanie, że są w stanie odróżnić rosyjskie ćwiczenia od jakichkolwiek posunięć Putina, zmierzających do spełnienia jego gróźb.

Rosja użyje broni jądrowej na Ukrainie?

Putin, który we wrześniu ogłosił częściową mobilizację wojskową, powiedział, że jego kraj użyje każdej broni do obrony swojego terytorium. – To nie jest blef – dodał.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o możliwość użycia broni jądrowej na Ukrainie odpowiedział dziennikarzom: "Przeczytajcie doktrynę, tam jest wszystko napisane”.

Doktryna zakłada, że Rosja może użyć broni jądrowej w odpowiedzi nie tylko na atak nuklearny lub z użyciem innej broni masowego rażenia, lecz także na atak z wykorzystaniem broni konwencjonalnej, który zagraża istnieniu państwa lub kraju sojuszniczego.

Według ekspertów Rosja ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Czytaj też:

Szef NATO: Atak jądrowy Rosji na Ukrainę zmieniłby charakter konfliktu