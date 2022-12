Pożar na rosyjskim lotniskowcu. Admirał Kuzniecow przechodzi remont w Murmańsku

O pożarze poinformowała państwowa agencja TASS. Służby prasowe Głównej Dyrekcji Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji w obwodzie murmańskim podały, że pożar nie był duży. "Lokalne zadymienie wykryto w porę. Zespół ratowniczy załogi oraz służby przybyłe na miejsce zlikwidowały skutki zdarzenia" – wskazano w informacji.

Andriej Mirosznikow, szef służby prasowej Centrum Remontu Statków JSC Zwiezdoczka powiedział, że w jednym z pomieszczeń lotniskowca Admirał Kuzniecow pojawiło się miejscowe zadymienie. "Zostało ono niezwłocznie usunięte przez pogotowie ratunkowe statku i pracowników służb" – przekazał agencji Interfax.

Dodał, że okręt nie został uszkodzony. Nie ma też ofiar śmiertelnych. Okoliczności wybuchu pożaru mają być szczegółowo badane.

Admirał Fłota Sowietskowo Sojuza Kuzniecow

Admirał Kuzniecow to najpierw radziecki, następnie rosyjski lotniskowiec, znajdujący się w służbie od roku 1991. W momencie wejścia do służby był największym okrętem zbudowanym w Europie lub należącym do państw europejskich.

Jako pierwszy lotniskowiec przystosowany jest do przenoszenia nowoczesnych samolotów odrzutowych konwencjonalnego startu bez użycia katapulty, a przy pomocy skoczni (system STOBAR). Z tego powodu, pomimo swojej wielkości, okręt dysponuje jednak umiarkowaną siłą bojową.

Już do 2017 roku okręt znajduje się w remoncie, który nie przebiega zgodnie z harmonogramem (wcześniej również doszło do pożaru). Pierwotnie remont Admirała Kuzniecowa miał zostać zakończony w 2022 r. Nie wiadomo, czy ze względu na czwartkowy pożar, uda się wykonać plan.

