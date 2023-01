"Putin osobiście nad tym pracuje". Oficer służb ostrzega przed Białorusią

Oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy uważa, że "kierownictwo rosyjskiej dyplomacji i osobiście prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin działają na rzecz wciągnięcia Białorusi do wojny z Ukrainą". – Czy zgodzi się na to samozwańczy prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, będzie wiadomo na wiosnę – ocenił.

Tłumaczył, że obecnie obie armie - rosyjska i ukraińska - przygotowują się do wiosennej ofensywy. – Ukraina przygotowuje rezerwy, partnerzy dostarczają sprzęt. Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie obrony, aby być gotowym do kampanii wiosennej, w której nastąpią jeszcze silniejsze działania – stwierdził Kostenko, cytowany przez agencję UNIAN.

Według niego w tej chwili sytuacja polityczna w kraju Łukaszenki nie pozwala na użycie białoruskiej armii na Ukrainie. Pułkownik SBU przewiduje, że sprawa wyjaśni się "w marcu-kwietniu, kiedy Rosjanie będą gotowi do próby osiągnięcia swoich celów". – Putin osobiście nad tym pracuje – dodał.

Białoruś przystąpi do wojny z Ukrainą? Putin rozmawiał z Łukaszenką

W październiku ub.r. prezydenci Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin poinformowali o utworzeniu rosyjsko-białoruskiej grupy wojsk. Następnie Rosja rozpoczęła transfer sprzętu i żołnierzy na Białoruś.

Pod koniec grudnia, po raz pierwszy od ponad trzech lat, Putin poleciał do Mińska na osobiste spotkanie z Łukaszenką. Władze Ukrainy uważają, że wizyta Putina na Białorusi była próbą przekonania Łukaszenki do przystąpienia do wojny.

12 stycznia ukraiński ambasador w Wielkiej Brytanii Wadim Prystajko powiedział, że Ukraina przygotowuje się do ewentualnej inwazji od strony Białorusi i musi przerzucić część swoich jednostek z linii frontu na północną granicę kraju. Dyplomata podkreślił również, że Białoruś wpuszcza do kraju coraz więcej rosyjskiego sprzętu i pozwala Rosji ostrzeliwać Ukrainę ze swojego terytorium, ale ostrzału nie prowadzą wojska białoruskie, lecz rosyjskie.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Gierasimow opracował plan ostatecznej batalii z Ukrainą