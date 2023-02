Orban ostrzega: Wojna będzie się przeciągać

Rosja próbowała nam zabrać europejski sposób życia. I chce zabrać europejski sposób życia 27 państwom Unii Europejskiej – stwierdził prezydent Ukrainy podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim.

Po wysłuchania wystąpienia Zełenskiego w Brukseli, premier Węgier Victor Orban opublikował nagranie w mediach społecznościowych. – Po wysłuchaniu prezydenta Ukrainy jest jasne, że wojna będzie się przeciągać – podkreśla polityk.

– Nie możemy oczekiwać, że wojna skończy się w najbliższym czasie – dodał węgierski przywódca. Sceptyczne podejście Orbana do Zełenskiego, podczas szczytu Unii Europejskiej, opisywały media z całego świata.

Węgierski dziennik "Nepszava" poinformował natomiast, że podczas szczytu UE prezydent Ukrainy miał zaprosić Orbana do złożenia wizyty w Kijowie.

Zełenski: To jest wojna totalna

– Dziękuję za poświęconą uwagę Ukrainie. Dziękuję za podejście do wartości, które nie zmieniają się podczas walki o Europę. Europa ma szczęście, że w największym europejskim parlamencie liczą się zasady i mogą one liczyć na poparcie większości tu zgromadzonych – mówił prezydent Zełenski w PE.

Prezydent podkreślił, że jego kraj broni się przed "najbardziej antyeuropejską siłą" we współczesnej Europy. – Ta wojna totalna, którą Rosja rozpoczęła, toczy się nie tylko o takie czy inne terytorium. Mamy do czynienia z dyktatorem, który ma ogromne zasoby sowieckiej broni i od innych reżimów takich jak Iran — mówił ukraiński przywódca.

Polityk podkreślił, że tylko zwycięstwo zagwarantuje przetrwanie europejskich wartości.

– Zwracam się do was: przyszłość i przeznaczenie Europy nie zależy od polityków. Zależy od was wszystkich. Każdy z was potrafi wpłynąć na nasze wspólne zwycięstwo – mówił prezydent.

Czytaj też:

"To oznaczałoby wojnę światową". Węgry ostrzegają NATOCzytaj też:

Rozszerzenie NATO. Orban nie dotrzymał słowa danego Morawieckiemu