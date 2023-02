"Biden milczał" po słowach prezydenta Litwy. Kulisy szczytu w Warszawie

Nauseda powiedział dziennikarzom, że wysunął taki postulat podczas spotkania w Warszawie pomiędzy Bidenem a przywódcami państw wschodniej flanki NATO, w tym krajów bałtyckich Litwy, Estonii i Łotwy.

– Biden milczał, ale robił notatki, słuchając propozycji w sprawie rozmieszczenia systemów obrony powietrznej w państwach bałtyckich i innych krajach wschodniej flanki – powiedział litewski prezydent.

– Mówiłem o rozmieszczeniu tak zwanych krytycznych czynników umożliwiających. Obejmuje to systemy obserwacji przestrzeni powietrznej, helikoptery szturmowe, artylerię HIMARS. Prawie nie stać nas na zakup tego (systemu - red.), ale mógłby być rozmieszczony (przez sojuszników - red.) w krajach bałtyckich na zasadzie rotacji – tłumaczył Nauseda.

Ukraina bliżej NATO?

Agencja Reutera zwraca uwagę, że Biden spotkał się w Polsce z przywódcami "frontu transatlantyckiego sojuszu wojskowego, aby okazać poparcie dla ich bezpieczeństwa dzień po powrocie z niespodziewanej wizyty w Kijowie i dwa dni przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę".

– Niektórzy z przywódców na środowym spotkaniu dyskutowali o perspektywie, że po planowanym na lipiec szczycie NATO w Wilnie, Ukraina będzie "o kilka kroków bliżej" uzyskania członkostwa w NATO – powiedział Nauseda. Osobisty udział w tym szczycie planuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Obecność Bidena w Kijowie i Warszawie to wyraźny sygnał dla naszego narodu i dla ludzi w Europie, że USA będą tutaj w nadchodzących latach – ocenił prezydent Estonii Alar Karis. Z kolei prezydent Łotwy Egils Levits oświadczył, że "usłyszał od Bidena bardzo silne zobowiązanie do wspierania Ukrainy". – To jasne, że Ukraina powinna wygrać wojnę z Rosją – dodał.

Drugi dzień wizyty Bidena w Polsce

Środa była drugim i ostatnim dniem wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Amerykański przywódca został wczoraj oficjalnie powitany przez prezydenta Andrzeja Dudę, a następnie wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim.

W poniedziałek Biden przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ogłosił, że w tym tygodniu Waszyngton przedstawi kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 500 mln dolarów.

Po zakończeniu szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w środę po południu Biden wsiadł na pokład Air Force One i udał się w podróż powrotną do Stanów Zjednoczonych.

