Popiół na czole Bidena. Prezydent USA uczestniczył w sekretnej mszy świętej

Na czole prezydenta USA, który w środę przemawiał w trakcie szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), można było zobaczyć wyraźny, szary ślad. Jak się okazało, Biden w Środę Popielcową uczestniczył w sekretnej mszy świętej, o czym poinformował jeden z polskich księży, który również brał w niej udział.

"Dzisiaj Środa Popielcowa. Także wielcy tego świata przyjmują popiół - jeśli należą do tradycji katolickiej. Miałem zaszczyt nałożyć dzisiaj popiół na głowę samemu Prezydentowi USA Mr Joe Bidenowi. Wszystko odbyło się w wielkim sekrecie ale teraz już mogę mówić: w zaimprowizowanej kaplicy domowej tuż obok apartamentu Prezydenta, odprawiliśmy Mszę świętą w intencji o pokój, nawrócenie Rosji i światło Ducha Świętego dla Pana Prezydenta" – napisał na Facebooku ks. Wiesław Dawidowski.

facebook

Biden: Dołączam do chrześcijan na całym świecie

Swój udział w liturgii Środy Popielcowej potwierdził w mediach społecznościowych sam prezydent USA. "Dziś dołączam do chrześcijan na całym świecie, którzy obchodzą Środę Popielcową. Okres Wielkiego Postu jest czasem refleksji i roztropności oraz okazją do ponownego oddania się Bogu i sobie nawzajem. Obyśmy nadal zachowywali wiarę i z sercami pełnymi nadziei oczekiwali na Wielkanoc" – napisał Biden na Twitterze.

twitter

Katolicy w Stanach Zjednoczonych nakładają popiół na czoło, nie na włosy jak w Polsce. Stąd ślad na czole Bidena, który był widoczny podczas oficjalnego spotkania.

Środa Popielcowa, czyli początek Wielkiego Postu

Środa Popielcowa (dawniej nazywana Wstępną Środą) rozpoczyna okres Wielkiego Postu. To 40 dni – po wyłączeniu niedziel – podczas których katolicy podejmują drogę nawrócenia, pokuty i przemiany serca. Wszystko po to, by przygotować się duchowo oraz dobrze zrozumieć sens Triduum Paschalnego i świąt Wielkanocy.

Podczas posypania głów popiołem ksiądz wypowiada słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Obrzęd ten następuje po liturgii słowa i zastępuje tradycyjny akt pokuty.

W tradycji chrześcijańskiej popiół jest symbolem przede wszystkim przemijalności i kruchości ludzkiego życia. Może wyrażać również żałobę i pokutę.

Czytaj też:

Wielki Post 2023. Czas smutku i trudu czy łaski i nawrócenia?