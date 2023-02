Tajwan pomoże Ukrainie. Jak zareagują Chiny?

W szczególności władze tajwańskie planują uczestniczyć we wspólnych wysiłkach na rzecz odbudowy ukraińskich szpitali, szkół, kościołów, obiektów energetycznych, zaopatrzenia w wodę, mostów i dróg.

MSZ Tajwanu podało, że od początku rosyjskiej inwazji rząd w Tajpej przekazał Ukrainie łącznie 27 ton leków i ponad 700 ton pomocy humanitarnej.

Ponadto Tajwan przeznaczył ponad 41 mln dolarów na działania podejmowane w koordynacji z państwami sąsiednimi – w tym z Polską, Czechami, Słowacją i Litwą – oraz międzynarodowymi organizacjami na rzecz wspólnego przesiedlenia ukraińskich uchodźców.

Wcześniej informowano, że Tajwan wyciągnął wnioski z wojny rosyjsko-ukraińskiej, które pomogą Tajpej powstrzymać agresję ze strony Chin w przypadku ewentualnego ataku.

Obawy przed chińską inwazją na Tajwan

Tajwan jest państwem nieuznawanym przez większość społeczności międzynarodowej, leżącym na wschód od Chińskiej Republiki Ludowej. Powstał po tym, jak siły Kuomintangu dowodzone przez Czang Kaj-szeka zostały pokonane przez Partię Komunistyczną w wojnie domowej w latach 1945-1950 i przeniosły się na wyspę. Pekin uważa ją za integralną część chińskiego terytorium i nie uznaje rządu w Tajpej.

Stany Zjednoczone są zobowiązane ustawą o stosunkach z Tajwanem z 1979 r. do zapewnienia mu środków do samoobrony, zatem ewentualna inwazja Chin na wyspę mogłaby doprowadzić do wojny amerykańsko-chińskiej.

Stosunki między Waszyngtonem a Pekinem zaostrzyły się po sierpniowej wizycie przewodniczącej Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi na Tajwanie – dialog między resortami obrony obu państw został faktycznie zawieszony.

W połowie lutego br. Chiny nałożyły sankcje na dwie amerykańskie firmy zbrojeniowe, Lockheed Martin i Raytheon, w związku ze sprzedażą broni na Tajwan.

Czytaj też:

Premier: Gdyby Rosja podbiła Ukrainę, Chiny mogłyby zaatakować Tajwan