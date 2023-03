Wielka Brytania zniosła sankcje wobec wiceszefa FSB Rosji

Zaktualizowana wersja dokumentu, opublikowana na stronie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie zawiera już jego nazwiska. W komentarzu zaznaczono jedynie, że jedna z ponad 1500 osób znajdujących się na liście sankcyjnej została z niej wykreślona. Nie podano żadnego wyjaśnienia, dlaczego Londyn podjął taką decyzję.

Wcześniej Korolow był na czarnej liście ze względu na swój udział w radzie nadzorczej Rosatomu. Jednocześnie w uzasadnieniu sankcji nie wskazano, że był także pierwszym zastępcą dyrektora FSB (Federalnej Służby Bezpieczeństwa). Władze brytyjskie zakazały mu wjazdu do kraju i zamroziły jego majątek, twierdząc, że korzysta ze wsparcia rosyjskiego rządu poprzez zajmowanie stanowiska w państwowej instytucji.

Przed dołączeniem do centrali FSB Korolow pracował w Służbie Bezpieczeństwa Gospodarczego departamentu FSB w Petersburgu i obwodzie leningradzkim, następnie jako doradca ministra obrony Anatolija Sierdiukowa. W 2011 r. został powołany na stanowisko szefa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego FSB.

FSB to oczko w głowie w Putina

Federalna Służba Bezpieczeństwa powstała w 1995 r. Swoimi korzeniami sięga do radzieckiej KGB – większość kadry kierowniczej FSB to dawni oficerowie KGB lub coraz częściej młode osoby, powiązane rodzinnie z tym kręgiem. W latach 1998-1999 szefem FSB był Władimir Putin, który obecnie wykorzystuje tajne służby do utrzymania swojej władzy na Kremlu.

FSB powinna ograniczać się do zadań stricte kontrwywiadowczych, wewnętrznych, ale od lat zwiększa się jej kompetencje działania poza granicami Rosji. Wiadomo, że w sferze wywiadowczych zadań tej służby jest cały obszar byłego ZSRR.

Kiedy szefem FSB był Nikołaj Patruszew (1999-2008), dziś przewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, doszło do zamordowania Anny Politkowskiej i Aleksandra Litwinienki (2006) oraz zamachów bombowych na bloki mieszkalne (1999) – dokonanych, jak twierdził Litwinienko, przez władzę i specsłużby.

