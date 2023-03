Putin: Mamy setki tysięcy takich pocisków. Jeszcze ich nie użyliśmy

20 marca brytyjska wiceminister obrony Annabel Goldie zapowiedziała, że jej kraj przekaże Ukrainie amunicję ze zubożonym uranem. Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie zmuszona zareagować, gdy Zachód "zacznie używać broni z komponentem nuklearnym". Wielka Brytania oskarżyła go o dezinformację.

W sobotę w rosyjskiej telewizji Putin oświadczył, że rosyjskie siły zbrojne dysponują "setkami tysięcy" takich pocisków, ale armia ich jeszcze nie używa.

Zapytany, co by się stało ze słynnym ukraińskim czarnoziemem, gdyby amunicja ze zubożonym uranem została użyta na polu bitwy, Putin stwierdził, że "to jest pytanie do tych, którzy podejmują podobne kroki sprzeczne z interesami normalnej logiki i prawa humanitarnego".

Pociski ze zubożonym uranem

Jak przekonywał dalej, nieprawdą jest, że pociski ze zubożonym uranem nie pozostawiają śladów i są nieszkodliwe. – Faktem jest, że one nie należą do kategorii broni masowego rażenia, to prawda, ale rdzenie pocisków ze zubożonym uranem - można tam użyć innego materiału - służą do przebijania pancerzy, i jednak w ten czy inny sposób generują tzw. pył radiacyjny. I w tym sensie oczywiście należą do najniebezpieczniejszej broni – powiedział.

Dodał, że NATO używało takich pocisków podczas wojen w Jugosławii i Iraku i że miejscową ludność masowo dotknęły przez to choroby onkologiczne. – Jeśli mówimy o Ukrainie, to ci, którzy będą z niej korzystać, powinni to rozumieć. Uważają tych ludzi, którzy mieszkają na tym terytorium, za swoich? Jak wykorzystają to przeciwko ludziom, którzy w rzeczywistości są ich? – pytał.

Putin: Rosja będzie miała trzy razy więcej czołgów niż Ukraina

Odnosząc się do pomocy wojskowej, jaką Kijów otrzymuje z zagranicy, Putin ocenił, że "liczba czołgów armii rosyjskiej będzie trzykrotnie większa niż liczba czołgów Sił Zbrojnych Ukrainy, nawet biorąc pod uwagę dostawy z Zachodu". – Podczas gdy sojusznicy mogą dostarczyć Ukrainie 400 czołgów, rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy wyprodukuje ponad 1600 nowych czołgów – dodał.

Putin powiedział też, że na podstawie dostępnych Rosji źródeł, Stany Zjednoczone produkują 14-15 tys. pocisków miesięcznie, podczas gdy siły ukraińskie zużywają do 5 tys. pocisków dziennie.

