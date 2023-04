Teksas w obronie dzieci. Nowe prawo uderzy w pokazy drag queen

Senat Teksasu we wtorek wstępnie zatwierdził dwa projekty ustaw, które mają ograniczać, a w niektórych przypadkach też uznawać za przestępstwo, pokazy drag i wszystko inne, co jest uważane za "przedstawienie o charakterze seksualnym". Ustawy muszą zostać zatwierdzone w jeszcze jednym głosowaniu w Senacie, zanim trafią do Izby na dalszą debatę.

Senacki projekt ustawy nr 12 kryminalizowałby przedstawienia, które odbywają się na oczach nieletnich, jeśli odwoływałyby się do lubieżnego, niezdrowego podejścia do seksu (prurient interest in sex) oraz spełniałyby którąś z definicji "zachowania seksualnego", w tym np. dotykanie pośladków, piersi lub genitaliów (rzeczywiste lub "symulowane"), albo wykorzystywanie w pokazach zabawek seksualnych.

Placówkom, które organizują takie pokazy drag queen (np. bibliotekom) groziłaby kara do 10 000 dolarów.

Dwóch Demokratów poparło ustawę

Pierwotnie ustawa dotyczyła jedynie występów mężczyzn podających się za kobiety lub odwrotnie. Jednak autor prawa Bryan Hughes rozszerzył sankcje karne i finansowe na każdego, kto angażuje się w "zachowania seksualne" na oczach dzieci, niezależnie od ubioru czy płci, za jaką się podaje. Rozszerzono również definicję "własności publicznej", aby objąć każde miejsce, w którym dzieci mogą być narażone na tego typu "przedstawienia".

Ustawa przeszła w głosowaniu większością 21-10. Prawo poparło dwóch Demokratów - Juanem "Chuy" Hinojosa z McAllen i Royce Westem z Dallas. Hinojos zadeklarował jednak, że zmieni swój głos. West natomiast zapewnia, że zgadza się z samą koncepcją tej ustawy, chociaż, jak zaznaczył, może ona mieć problemy w dalszym procesie legislacyjnym.

– Myślę, że ważne jest, aby wysłać wiadomość, że nawet jeśli wspieramy prawo każdej osoby do angażowania się w drag time, to nie zgadzamy się na to w obecności dzieci poniżej 18 roku życia – powiedział. W dalszej części wypowiedzi West przyznał w czasie pokazów dzieci bywają dotykane przez występujących drag queen.

Odcięcie funduszy

Z kolei ustawa 1601, również autorstwa Hughesa, uniemożliwiałaby przekazanie stanowych funduszy bibliotekom miejskim, które organizują imprezy, gdzie drag queen czytają dzieciom. Ustawa nie zawiera klauzuli "prurient interest", więc miałaby zastosowanie do wszystkich drag show lub innych występów, gdzie "osoba przebrana za płeć przeciwną jest głównym elementem rozrywki".

Senator Drew Springer, R-Muenster dodał poprawkę, aby tego typu biblioteki odciąć od wszelkich innych funduszy publicznych.

