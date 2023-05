Izrael alarmuje: Sojusznik Putina może zbudować pięć bomb atomowych

– Iran nie ograniczy się do stworzenia jednej bomby atomowej. Jak dotąd wzbogacił uran do 20 i 60 proc., co wystarczy do wyprodukowania pięciu bomb atomowych – powiedział Gallant swojemu greckiemu odpowiednikowi Nikolaosowi Panagiotopoulosowi podczas wizyty w Atenach.

Izraelski minister podkreślił, że irański postęp jądrowy i wzbogacenie uranu do 90 proc. byłoby "poważnym błędem"

ze strony Teheranu i mogłoby "podpalić region".

Czołowi urzędnicy amerykańscy niedawno oszacowali, że Iran mógłby wyprodukować wystarczającą ilość materiału rozszczepialnego do broni jądrowej w ciągu dwóch tygodni, ale potrzebowałby dodatkowych miesięcy na przygotowanie bomby do użycia.

MAEA: Iran coraz bliżej produkcji bomby atomowej

Pod koniec lutego Bloomberg, powołując się na dwa wysokie rangą źródła dyplomatyczne, podał, że inspektorzy z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) odkryli w Iranie uran wzbogacony do 84 proc.

Jak zauważa agencja, to zaledwie 6 proc. poniżej poziomu wymaganego do stworzenia broni atomowej. Teheran wcześniej informował MAEA, że jego wirówki mogą wzbogacić uran tylko do 60 proc.

Inspektorzy próbują ustalić, w jaki sposób Iranowi udało się zgromadzić uran wzbogacony do tak rekordowego poziomu, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w tym kraju. Eksperci chcą również wiedzieć, czy Teheran zrobił to celowo, czy doszło do tego "nieumyślnie", przez nagromadzenie się paliwa w przewodach łączących wirówki.

Tajna umowa z Rosją

Na początku marca stacja Fox News, powołując się na źródła wywiadowcze, poinformowała, że Iran zawarł tajną umowę z Rosją w celu zagwarantowania dostaw uranu. Według tych doniesień Moskwa obiecała zwrócić Teheranowi wzbogacony uran, który otrzymała od niej w ramach tzw. porozumienia nuklearnego (JCPOA), zawartego w 2015 r.

Były prezydent USA Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego z Iranem w 2018 r., ponieważ on i jego administracja uważali, że JCPOA nie powstrzyma Teheranu przed zbudowaniem bomby atomowej.

Według amerykańskiego wywiadu umowa dotycząca uranu została zawarta podczas wizyty Władimira Putina w Iranie w lipcu 2022 r., kiedy Rosja potrzebowała od Teheranu dronów do przeprowadzania ataków na Ukrainę.

