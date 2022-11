Irańskie drony dla Rosji. Ważne oświadczenie Teheranu

Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahiyan przekazał, że jego kraj dostarczył Rosji drony kamikaze na kilka miesięcy przed rozpoczęciem wojny z Ukrainą.

– Informacje podawane przez niektóre kraje zachodnie, mówiące że Iran dostarczył Rosji rakiety, aby pomóc w wojnie na Ukrainie są całkowicie fałszywe. Jeśli chodzi o drony, to prawda: dostarczyliśmy Rosji niewielką liczbę maszyn na kilka miesięcy przed wojną na Ukrainie – poinformował szef MSZ Iranu cytowany przez irańską agencja IRNA.

– Uzgodniliśmy z szefem MSZ Ukrainy, że dostarczy nam dowodów na użycie przez Rosję irańskich dronów – dodał minister.

Presja Zachodu

Abdollahian zauważył, że irańska delegacja wojskowo-polityczna wybierała się do Europy dwa tygodnie temu na spotkanie z Ukraińcami. Ostatecznie do spotkania nie doszło z powodu rzekomej presji ze strony USA i Niemiec.

Zdaniem ministra delegacja ukraińska nie przybyła w ostatniej chwili.

– USA i niektóre kraje europejskie, w szczególności Niemcy, powiedziały Ukrainie, że w czasie, gdy oni chcą nałożyć sankcje na Iran w związku z dostawami dronów do Rosji, to Ukraińcy chcą pić kawę z Irańczykami w europejskim kraju! – powiedział Abdollah.

Irański minister zaznaczył, że później w rozmowie telefonicznej ze swoim ukraińskim kolegą zgodzili się na przekazanie do Teheranu dowodów na użycie irańskich dronów. – Jeśli dotrzymają obietnicy [Ukraińcy - przyp. red.], będziemy mogli omówić tę kwestię w najbliższych dniach – podkreślił.

– Jeśli okaże się, że Rosja użyła irańskich dronów w wojnie na Ukrainie, nie pozostaniemy obojętni wobec tej kwestii. Nasze stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie to zatrzymanie działań, powrót stron do negocjacji i powrót uchodźców do ich domów. Iran na szczeblu prezydenta i ministra spraw zagranicznych poczynił w tym zakresie wiele wysiłków – powiedział Abdollahian.

