Polskie MSZ reaguje na ruch Izraela. "Sprzeciwiamy się tej decyzji"

Izraelski parlament przyjął w poniedziałek przeważającą większością głosów ustawę zakazującą działania agencji ONZ ds. palestyńskich uchodźców (UNRWA) na terenie tego kraju.

Władze Izraela oskarżają pracowników agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o udział w ataku Hamasu z 7 października 2023 r.

"Z niepokojem odnotowujemy decyzję"

Polskie MSZ odniosło się we wtorek do decyzji izraelskiego parlamentu. "Z niepokojem odnotowujemy decyzję ograniczającą możliwość niesienia przez UNRWA niezbędnej pomocy humanitarnej dla ponad 2,3 mln Palestyńczyków we Wschodniej Jerozolimie, Zachodnim Brzegu i Strefie Gazy" – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski.

"Sprzeciwiamy się tej decyzji. Prawo humanitarne musi być w pełni egzekwowane" – podkreślił resort spraw zagranicznych w komunikacie, który pojawił się na portalu X.

twitter

Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) zatrudnia ponad 30 tys. pracowników, z czego 13 tys. w Strefie Gazy. Większość z nich to Palestyńczycy. Agencja ONZ zajmuje się m.in. prowadzeniem szkół, zapewnianiem opieki medycznej czy świadczeń socjalnych. Obecnie odgrywa dużą rolę w niesieniu pomocy humanitarnej mieszkańcom ogarniętej trwającą od ponad roku wojną Strefy Gazy.

Wojna Izraela z Hamasem

Przypomnijmy, że 7 października 2023 r. Hamas najechał na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W odwecie Izrael rozpoczął trwającą do dziś wojnę, której celem jest zniszczenie tej organizacji terrorystycznej.

Izraelowi zarzuca się przeprowadzanie czystek etnicznych i realizację ludobójczej polityki. Według władz lokalnych w Strefie Gazy zginęło ponad 42 tys. z ponad 2 mln mieszkańców tego terenu.

Niedawno, podczas dwudniowego wydarzenia przy granicy Izraela z palestyńską półenklawą nawoływano do ponownego zasiedlenia całości tego terytorium przez żydowskich osadników. W konferencji zorganizowanej przez prawicowe partie i grupy osadników wzięło udział kilkaset osób.

Czytaj też:

Izraelski żołnierz nie może mieć krzyża na grobie. Zostanie usunięty z cmentarza?Czytaj też:

Lisicki: Izrael chce pozbyć się Palestyńczyków. Ziemkiewicz: Świat spokojnie patrzy na zbrodnie