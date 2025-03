Zamilczanie dyskusji

W odpowiedzi na polemikę Marka Jurka „Co może katolik?” („Do Rzeczy” nr 8/2025) – będącą reakcją na mój artykuł „Chanuka albo Boże Narodzenie” („Do Rzeczy” nr 6/2025) – czuję się zobowiązana sprostować pewne nieścisłości. Przede wszystkim autor tekstu twierdzi, że spór wokół Deklaracji Szesnaściorga sprowadza się do kwestii incydentu z gaśnicą. Tymczasem treść Deklaracji odnosi się przede wszystkim do zagadnień teologicznych. Główna dyskusja, która wywiązała się na ten temat – zwłaszcza w polemice z Pawłem Lisickim – dotyczyła m.in. pytania, czy Pan Jezus obchodził Chanukę, oraz konsekwentnie tego, jakie znaczenie ma to święto w Tradycji katolickiej.