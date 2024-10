Lisicki: Izrael chce pozbyć się Palestyńczyków. Ziemkiewicz: Świat spokojnie patrzy na zbrodnie

7 października 2023 r. Hamas najechał na południe Izraela, zabijając ok. 1200 osób i porywając 251. W odwecie Izrael rozpoczął trwającą do dziś wojnę, której celem jest zniszczenie tej organizacji terrorystycznej. Jednak Izraelowi zarzuca się przeprowadzanie czystek etnicznych i realizację ludobójczej polityki. Według władz lokalnych w Strefie Gazy zginęło ponad 42 tys. z ponad 2 mln mieszkańców tego terenu.

Niedawno, podczas dwudniowego wydarzenia przy granicy Izraela z palestyńską półenklawą nawoływano do ponownego zasiedlenia całości tego terytorium przez żydowskich osadników. W konferencji zorganizowanej przez prawicowe partie i grupy osadników wzięło udział kilkaset osób.

— Będziemy zachęcać do "dobrowolnego przeniesienia" wszystkich mieszkańców Strefy Gazy — ogłosił minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben-Gewir. — Powiem coś, co nie każdy tutaj jest gotowy przyznać, ale ja jestem gotowa i wiem, że wielu z was również: podbijajcie, wyrzucajcie, przesiedlajcie i nie mówię tutaj o jednym obszarze Strefy Gazy, ale o każdym skrawku tej ziemi — mówiła z kolei Sima Hasson, reprezentująca prawicową grupę The Mothers' Parade.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują



W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz odnieśli się do działań Izraela. – Chciałbym porozmawiać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie rok po zamachu Hamasu w Izraelu – zaczął red. naczelny "Do Rzeczy". – W poprzedniej rozmowie zdrowo się pośmialiśmy z paranoi, bo ona w wydaniu Applebaum, Sikorskiego, Sadurskiego i im podobnych, w Polsce jest jeszcze śmieszna. Natomiast tu mamy do czynienia z paranoją, którą weszła w fazę zbrodni. Żydzi okazali się bardzo pojętnymi uczniami Hitlera. Mówię oczywiście o syjonistach i ich grupie przywódczej. Na pewno dotyczy to Benjamina Netanjahu. To mały Hitlerek, który ma podobne plany czystego etnicznie Izraela. Tego można dokonać tylko za pomocą zbrodni. Wielokrotnie tłumaczyliśmy już, na czym ten plan polegał – ocenił Rafał Ziemkiewicz.

– Oni to publicznie mówią, że nie ma niewinnych. Cały rząd zbiera się na granicy i mówi, że nie ma niewinnych Palestyńczyków, to jest nasza ziemia i trzeba wypędzić Palestyńczyków – zauważył Paweł Lisicki. – Publicznie mówią, a świat nie chce tego słyszeć, że coś się komuś pomyliło – wskazywał Ziemkiewicz.

Zwiastun 341. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.