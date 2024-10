Lisicki: Sikorski i Applebaum bali się PiS, ale stał się cud. Ziemkiewicz: Siostro, ratunku!

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się obszerny, acz kuriozalny wywiad z szefem MSZ Radosławem Sikorskim oraz jego żoną, Anne Applebaum, którzy skupili się głównie na straszeniu PiS i atakowaniu największej partii opozycyjnej.

Bartosz Wieliński pytał m.in., co zmieniło się w Polsce przez ostatnie dziesięć miesięcy. – To zmiana na sto procent. Żyjemy w kompletnie innej atmosferze. Ale gdybym miała sprowadzić wszystkie kwestie do wspólnego mianownika, to powiedziałabym, że już się nie boimy. Bo przecież za PiS baliśmy się ciągle. Że Polska może wyjść z Unii Europejskiej, że przestanie być demokracją, że dopną przejmowanie sądownictwa i sądy będą fałszywe, że policja zacznie stukać do drzwi opozycji – bo tak, już zaczęli się do tego przygotowywać – oceniła Applebaum.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali m.in. rozmowę "Gazety Wyborczej" z Radosławem Sikorskim i Anne Applebaum. – Trudno w to uwierzyć, ale mam przed sobą 32 strony wywiadu, który Bartosz Wieliński przeprowadził w "Gazecie Wyborczej" z Anne Applebaum i Radosławem Sikorskim. Są tam rzeczy godne najwyższej uwagi. Tam są takie rzeczy, że ktoś może pomyśleć, że to niemożliwe, ale jest to możliwe – kpił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– Przypomina mi to tę wielką zmianę z roku 2007, gdy do pewnego momentu była duszna atmosfera, ale PiS stracił władzę i nagle się zmieniła. Adam Michnik przyznał, że już się nie boi, że ktoś do niego zadzwoni o godz. 6, a Manuela Gretkowska nie bała się obcych samochodów – dodawał Rafał Ziemkiewicz. – To wywiad tak smakowity, że można byłoby go ze skwarkami zajadać. Każde zdanie to perełka – kpił.

