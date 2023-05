Zamach na rosyjskiego pisarza. Atak ukraińskiego ruchu oporu?

Odpowiedzialność za zamach na rosyjskiego pisarza Zachara Prilepina wziął na siebie ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz – poinformowała agencja prasowa Ukrinform.

Do wybuchu doszło w sobotę, gdy Prilepin zrobił przerwę w czasie podróży do Moskwy. Gdy pisarz wrócił do samochodu, a jego kierowca przekręcił kluczyk w stacyjce, eksplodowała zamontowana pod autem bomba. Kierowca zginął na miejscu. Prilepin jest ciężko ranny, ma rozległe obrażenia nóg, został przewieziony do szpitala.

Zachar Prilepin

Zachar Prilepin to rosyjski dziennikarz i pisarz, od 1996 r. jest aktywistą Partii Narodowo-Bolszewickiej, był deputowanym do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

W 2014 r. Prilepin brał udział w wojnie na wschodzie Ukrainy po stronie separatystów, m.in. jako zastępca dowódcy batalionu. Po powrocie do Rosji był zapraszany do telewizji, dzięki czemu rozszerzył swoją popularność i rozpoznawalność.

Prilepin to aktywny zwolennik rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W związku z tym, decyzją z dnia 28 lutego 2022 r. Rada Unii Europejskiej nałożyła na niego sankcje za "aktywne wspieranie lub realizację działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie".

Ruch oporu Atesz przekazał w mediach społecznościowych, że próbował przeprowadzić napaść na Zachara Prilepina od początku tego roku. Wcześniej działacze organizacji informowali, że rozesłali ponad pięć tysięcy wiadomości agentom i rosyjskim wojskowym z zadaniem zabicia pisarza i polityka. Atesz działa na terytorium okupowanego Krymu i zajętych przez Federację Rosyjską terenach południa Ukrainy. Jak podały media, doniesienia o pierwszych skutecznych zamachach organizowanych przez ruch pojawiły się na początku lutego bieżącego roku, kiedy to partyzanci wysadzili w powietrze samochód, którym podróżowali dwaj oficerowie Rosgwardii.

