Myśliwce F-16 dla Ukrainy. Zachód rozważa dwa scenariusze

Jak informuje Politico, do tej pory żaden członek zachodniej koalicji myśliwców nie zgłosił publicznie samolotów do wsparcia szkolenia Ukraińców. Nie podjęto również ostatecznej decyzji co do planów programu, mimo nadziei władz w Kijowie, że cały proces rozpocznie się latem tego roku.

Na szczycie NATO w Wilnie minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podpisał memorandum z 11 krajami określające warunki szkolenia ukraińskich pilotów na F-16. – Jestem szczególnie wdzięczny Danii i Holandii za ich wybitne przywództwo w tym procesie – podkreślił.

Według źródeł Politico jednym z rozważanych scenariuszy jest wysłanie ukraińskich pilotów do Stanów Zjednoczonych na szkolenie w jednostce Air National Guard w Arizonie. Baza szkoli już zagranicznych partnerów z obsługi samolotów F-16. Alternatywny pomysł zakłada wysłanie amerykańskich instruktorów do Europy w celu szkolenia ukraińskich pilotów w którejś z baz na Starym Kontynencie.

Jak czytamy w materiale, firma Draken International, dostawca z branży lotniczej, pozyskała emerytowanych pilotów wojskowych do szkolenia Ukraińców w obiekcie tworzonym w Rumunii jako regionalne centrum szkoleniowe F-16.

USA: Ukraina otrzyma myśliwce F-16 pod koniec roku

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział 21 lipca, że Ukraina otrzyma myśliwce F-16 przed końcem roku. Zastrzegł przy tym, że pozyskanie samolotów nie zmieni znacząco sytuacji na polu bitwy i że Kijów potrzebuje przede wszystkim większej ilości amunicji artyleryjskiej.

Wcześniej doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Joe Biden "dał zielone światło" na umożliwienie krajom europejskim rozpoczęcia długo oczekiwanego szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16.

Jednak ograniczenia eksportowe oznaczają, że Stany Zjednoczone nadal muszą "formalnie zatwierdzić transfer powiązanych materiałów szkoleniowych, takich jak instrukcje obsługi i symulatory lotu" – zwraca uwagę Politico.

Źródła portalu uważają, że chociaż ukraińscy piloci będą latać na F-16 do końca 2023 r., to "prawdziwy F-16 w ukraińskich barwach" nie pojawi się wcześniej, niż wiosną 2024 r.

Czytaj też:

Dania przekaże Ukrainie swoje F-16. Postawiła jednak warunek