Amerykański generał ujawnia, kto spowalnia transfer F-16 na Ukrainę

Ten emerytowany amerykański generał, były dowódca sił NATO w Europie, uważa, że przygotowania do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 spowalniają ze względu na to, że niektóre państwa boją się sprowokować Rosję.

– Wiele krajów jest gotowych, nasi europejscy sojusznicy są już gotowi, podzielili się swoimi planami i są gotowi do startu. Myślę, że główne spowolnienie tego procesu ma miejsce w moim kraju, USA – przyznał Breedlove w rozmowie z The Voice of America.

Według niego w Stanach Zjednoczonych widać "niechęć do szybkiego działania" z powodu obaw o reakcję Władimira Putina. Amerykański generał jest przekonany, że w sprawie dostarczenia Ukrainie myśliwców, rosyjska polityka zastraszania Zachodu okazała się bardzo skuteczna.

– Siły lądowe Putina zawodzą go na polu walki. Ale wojna polegająca na zastraszaniu, na powstrzymaniu Zachodu, jest szalenie skuteczna. I nad tym Putin ciężko pracuje. To zastraszanie doprowadziło do odstraszenia i spowolniło wysyłanie F-16 – oświadczył Breedlove.

USA: Ukraina otrzyma myśliwce F-16 pod koniec roku

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby powiedział pod koniec lipca, że Ukraina otrzyma myśliwce F-16 przed końcem roku. Zastrzegł przy tym, że pozyskanie samolotów nie zmieni znacząco sytuacji na polu bitwy i że Kijów potrzebuje przede wszystkim większej ilości amunicji artyleryjskiej.

Wcześniej doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Joe Biden "dał zielone światło" na umożliwienie krajom europejskim rozpoczęcia długo oczekiwanego szkolenia ukraińskich pilotów z obsługi myśliwców F-16.

Jednak ograniczenia eksportowe oznaczają, że Stany Zjednoczone nadal muszą "formalnie zatwierdzić transfer powiązanych materiałów szkoleniowych, takich jak instrukcje obsługi i symulatory lotu" – zwraca uwagę Politico.

Źródła portalu uważają, że chociaż ukraińscy piloci będą latać na F-16 do końca 2023 r., to "prawdziwy F-16 w ukraińskich barwach" nie pojawi się wcześniej, niż wiosną 2024 r.

