Kto zostanie następcą Prigożyna? Nowe doniesienia

W środę Rosawiacja podała informację, że wśród 10 pasażerów lotu odrzutowca Embraer (EMBR3.SA) Legacy 600 znajdowali się Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner".

Zgodnie z relacjami rosyjskich mediów, ciało Jewgienija Prigożyna trafiło do biura badań kryminalistycznych w Twerze. Korespondenci przebyli do Obwodowego Biura Badań Medycznych donoszą, że na zewnątrz budynku pełni służbę duża liczba funkcjonariuszy miejscowej policji. Do kostnicy przybyły cztery samochody pogrzebowe. Ustalenia dziennikarzy wskazują na to, że wśród ciał przywiezionych do kostnicy znajdują się szczątki założyciela i lidera Grupy Wagnera.

Na miejscu katastrofy miał zostać znaleziony telefon należący do Prigożyna. Oficjalnie nie potwierdzono jednak znalezienia jego ciała. Miejsce katastrofy jest obecnie odgrodzone w związku z prowadzonym śledztwem.

Śmierć szefa wagnerowców wywołała szereg spekulacji na temat przyczyn katastrofy. Wśród teorii na czoło wysuwa się ta o zamachu dokonanym na polecenie rosyjskich władz.

Kto nowym szefem wagnerowców?

Andriej Troszew, pseudonim "Siwy" może być następcą dotychczasowego przywódcy Grupy Wagnera – poinformował w czwartek portal France 24.

Co ważne, Troszew odmówił poparcia czerwcowego buntu najemników Jewgienija Prigożyna, zdecydował się stanąć po stronie Federalnej Służby Bezpieczeństwa i rosyjskiego dowództwa wojskowego.

Andriej Troszew urodził się w 1953 r. w Leningradzie. To emerytowany oficer, który brał udział m.in. w agresji ZSRR w Afganistanie oraz wojnie w Czeczenii. Był wielokrotnie odznaczany orderami państwowymi Federacji Rosyjskiej. Za udział w działaniach na terytorium Syrii otrzymał tytuł Bohatera Rosji.

Troszew znalazł się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej.

