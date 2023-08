Oficjalne potwierdzenie: Jewgienij Prigożyn nie żyje

Do katastrofy samoloty doszło w środę. Jak podały amerykańskie media, wersja mówiąca o tym, że samolot Prigożyna został zestrzelony przez rosyjski system obrony powietrznej nie została potwierdzona przez wywiad satelitarny. Według "The New York Times", satelity nie zarejestrowały żadnego startu rakiety.

Wcześniej zachodni urzędnik powiedział "Financial Times" o rosyjskim ataku obrony powietrznej w pierwszych godzinach po katastrofie, a dzień później tę wersję powtórzyli urzędnicy amerykańscy, z którymi rozmawiała agencja Reutera.

W niedzielę rosyjscy śledczy poinformowali, że zakończono badania genetyczne, które potwierdziły tożsamość pasażerów feralnego lotu. Badania miały potwierdzić, że wśród martwych jest szef Grupy Wagnera.

"W ramach śledztwa w sprawie katastrofy lotniczej w obwodzie twerskim zakończono badania genetyki molekularnej. Na podstawie ich wyników ustalono tożsamość wszystkich 10 zabitych, odpowiadają one liście zawartej w karcie lotu" – przekazano w komunikacie.

Katastrofa samolotu Prigożyna. Putin zlecił zabójstwo?

W środę w obwodzie twerskim rozbił się należący do firmy Jewgienija Prigożyna samolot Embraer Legacy 600 lecący z Moskwy do Petersburga. Na pokładzie maszyny byli założyciel Grupy Wagnera, jego zastępca i szef ochrony Walerij Czekałow, a także dowódca formacji Dmitrij Utkin i kilku najemników. Zginęli wszyscy pasażerowie i troje członków załogi (łącznie 10 osób).

Przyczyny katastrofy wyjaśniają rosyjscy śledczy, ale mówi się przede wszystkim o dwóch hipotezach – zestrzeleniu samolotu przez system przeciwlotniczy S-300 oraz o eksplozji bomby na pokładzie.

Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) uważają, że prezydent Rosji Władimir Putin chciał zemścić się za upokorzenia spowodowane zbrojnym buntem Grupy Wagnera i zlecił zabójstwo Prigożyna.

Czytaj też:

Łukaszenka: Znam Putina. Nie mogę sobie tego wyobrazićCzytaj też:

Kto stoi za śmiercią Prigożyna? Nowe ustalenia brytyjskiego wywiadu