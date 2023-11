"Pomagamy w wielu sprawach". Komandosi z USA w Izraelu

Urzędnik Departamentu Obrony USA Christopher Maier odmówił podania wielkości sił amerykańskich operacji specjalnych przebywających obecnie w Izraelu. Inni urzędnicy amerykańscy twierdzą jednak, że w ostatnich tygodniach Departament Obrony wysłał kilkudziesięciu komandosów.

– Amerykańscy komandosi na miejscu w Izraelu pomagają zlokalizować ponad 200 zakładników wziętych do niewoli podczas niespodziewanych ataków Hamasu z 7 października – powiedział we wtorek najwyższy urzędnik Pentagonu ds. polityki operacji specjalnych.

– Aktywnie pomagamy Izraelczykom w wielu sprawach – wskazał Christopher Maier podczas konferencji w Waszyngtonie. Powiedział, że głównym zadaniem jest pomoc Izraelowi "w identyfikacji zakładników, w tym zakładników amerykańskich. To naprawdę nasz obowiązek".

Nie tylko komandosi

"The New York Times", powołując się na anonimowych urzędników podaje, że komandosi dołączą do FBI, Departamentu Stanu i innych specjalistów rządu USA ds. odzyskiwania zakładników, by pomóc Izraelczykom.

– Siłom specjalnym USA nie przydzielono żadnych ról bojowych w Izraelu, ale prowadzą rozmowy ze swoimi izraelskimi odpowiednikami – powiedział Maier.

Sekretarz obrony USA Lloyd J. Austin podkreślił potrzebę dokładnego rozważenia sposobu, w jaki siły izraelskie przeprowadzają inwazję lądową na Gazę, ponieważ Hamas utrzymuje skomplikowaną sieć tuneli pod gęsto zaludnionymi obszarami.

– Będziemy z nimi współpracować w miarę możliwości, aby pomóc im doradzić w zakresie tego rodzaju działań – doprecyzował Maier.

"Kilka krajów zachodnich potajemnie przeniosło małe zespoły swoich sił specjalnych bliżej Izraela, aby pomóc w każdej potencjalnej akcji ratunkowej swoich obywateli z Izraela lub Libanu" – opisuje "NYT".

