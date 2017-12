Niemiecka prasa straszy polexitem. "Polska pod rządami PiS odrzuca UE"

Gazeta podkreśla, że zmienne stosunki Polski z Unią Europejską osiągnęły krytyczny punkt z powodu uruchomienia art. 7 unijnego traktatu. „SZ” dodaje, że prawo w naszym kraju jest niszczone, a Polacy mają ambiwalentny stosunek do UE.

"Zdecydowana większość chce pozostać w Unii, głównie ze względu na korzyści dla gospodarki i hojne dotacje. Wzrost gospodarczy Polska zawdzięcza przede wszystkim swojej podwójnej roli – jako beneficjenta i obszaru niskich płac" – czytamy.

Zdaniem dziennika PiS już od lat "rozwija własną filozofię państwa, która przewiduje cofnięcie ustalonego w unijnych traktatach modelu zachodniej demokracji". "Spór o charakter państwa prawa to tylko jeden z przykładów »deeuropeizacji« Polski. Inne to m.in. stosunek do migrantów, mediów, ojczyzny i narodu" – pisze "SZ".

Według gazety, jeżeli większość członków UE stwierdzi, że Polska naruszyła traktaty unijne, to poniesie za to konsekwencje. Jakie? "Pozbawienie prawa głosu lub blokada Węgier, ucięcie unijnych dotacji lub inne sztuczki z budżetem" – informuje "SZ". Dodaje, że duże znaczenie będą miały wybory w 2019 roku, bo – zdaniem dziennika – nasz kraj będzie tak podzielony, jak Wielka Brytania przed brexitem.

"Wszystko to nie może odwrócić uwagi od faktycznego problemu, że Polska pod rządami PiS odrzuca UE. Jeśli większość w Polsce nie chce już stosować się do unijnego prawa, to kraj musi opuścić UE" – uważa niemiecka gazeta.