Francja mówi "nie" immamom przysłanym z zagranicy

Jak donosi francuski dziennik "Le Figaro" minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin podkreślił w liście do krajów pochodzenia imamów, że muzułmańscy duchowni, którzy już są we Francji, będą mogli pozostać w tym kraju po 1 kwietnia tylko z nowym statusem. Jednocześnie, zgodnie z listem skierowanym do państw takich jak Maroko, Algieria i Tunezja, coraz większa część imamów pracujących we Francji musi być szkolona na miejscu i opłacana przez miejscowe stowarzyszenia meczetów.

Francja mówi "nie"

Prezydent Francji Emmanuel Macron już w lutym 2020 r. ogłosił, że podejmie działania w walce z "islamskim separatyzmem" i zagranicznymi wpływami, począwszy od miejsc pobytu imamów po finansowanie meczetów. Macron powiedział w 2020 r., że należy zaprzestać goszczenia około 300 imamów wysłanych z krajów takich jak Algieria, Tunezja, Maroko i Turcja.

Darmanin przypomniał, że meczety i państwa miały trzy lata na reorganizację. Od 1 kwietnia stworzone zostaną "specjalne ramy", które pozwolą stowarzyszeniom meczetów na samodzielną rekrutację imamów i bezpośrednie wypłacanie im wynagrodzeń. Celem nie jest uniemożliwienie zagranicznym imamom głoszenia kazań we Francji, ale zapewnienie, że żaden urzędnik państwowy z innego kraju nie będzie wywierał tu żadnego wpływu.

Według Darmanina wymaga to dalszego rozwoju edukacji. Państwo musi również szybko rozwinąć program, który "szanuje prawa i zasady Republiki". Należy również wspierać dostęp imamów do edukacji uniwersyteckiej, takiej jak ta oferowana przez Francuski Instytut Studiów Islamskich (IFI), który został założony rok temu.

Ponadto w lutym 2022 r. w Paryżu uruchomiono "Forum Islamu we Francji" (Forif). Oficjalny organ przedstawicielski muzułmanów w kraju ma pomóc w skuteczniejszym reprezentowaniu drugiej co do wielkości grupy religijnej we Francji i służyć jako stały punkt kontaktowy dla rządu. Pod względem struktury i celów Forum jest wzorowane na Niemieckiej Konferencji Islamskiej.

Według szacunków, z 67 milionów mieszkańców Francji 6 milionów to muzułmanie. Inne szacunki mówią o 3,5 miliona.

