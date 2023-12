USA: Polityk zaczął popierać "małżeństwa" homoseksualistów po deklaracji Watykanu

Republikański kandydat na prezydenta Chris Christie, niegdyś przeciwnik "małżeństw" osób tej samej płci, powiedział w czwartek, że jego poglądy w tej sprawie uległy zmianie. Polityk zacytował wydaną 18 grudnia watykańską deklarację "Fiducia supplicans" jako dowód, że "nawet Kościół się zmienia”.

– Dla mnie był to proces, przez który musiałem przejść, aby zmienić sposób, w jaki zostałem wychowany, zarówno z perspektywy rodziny, jak i tego, czego nauczyli mnie i czuli moi rodzice, a także z perspektywy religijnej i w co nauczył mnie wierzyć mój Kościół – powiedziała Christie podczas wydarzenia w ratuszu w Epping w stanie New Hampshire.

– Społeczeństwo się zmieniło i to, co ludzie akceptują obecnie w naszym kraju, różni się od tego, co akceptowali, kiedy dorastałem. Nie mam już nic przeciwko temu. Myślę, że ostatecznie zostałem przekonany – powiedział były gubernator New Jersey.

Christie pełnił tę funkcję od stycznia 2010 r. do stycznia 2018 r. Kandydując na gubernatora w 2009 r., wspierał związki partnerskie w New Jersey, ale powiedział, że zawetuje każdą ustawę legalizującą "małżeństwa" homoseksualne. W 2015 roku polityk powiedział, że jego zdaniem o legalizacji tego typu związków powinny decydować poszczególne stany.

Kontrowersyjna deklaracja

Wydany pod koniec grudnia dokument "Fiducia supplicans" wywołał ogromne kontrowersje w świecie katolickim.

Deklaracja stwierdza, że księża mogą udzielać "spontanicznych” błogosławieństw "nieregularnym” i homoseksualnym parom w pewnych sytuacjach nieliturgicznych. Ponadto utrzymuje, że takie "błogosławieństwo” w żaden sposób "oficjalnie nie potwierdza ich statusu” ani nie zmienia doktrynalnego nauczania Kościoła na temat seksualności i małżeństwa.

Czytaj też:

Arcybiskup wzywa do nieprzestrzegania watykańskiego dokumentuCzytaj też:

Szokująca decyzja Franciszka. Będzie odpowiedź afrykańskich biskupówCzytaj też:

Szokująca decyzja papieża Franciszka. Reagują polscy biskupi